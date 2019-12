A Roncalceci arriva La Befana in Harley Davidson di Cuore e Territorio

La Befana arriva sabato 4 gennaio 2020 al Circolo San Biagio di Roncalceci e per l’occasione donerà al Comitato Cittadino un defibrillatore acquistato grazie alla donazione fatta dalla Harley Davidson Ravenna all’associazione Cuore e Territorio. La simpatica e arzilla “vecchietta” sarà ovviamente in anticipo sulle altre Befane, perché non cavalcherà la solita scopa, ma una motocicletta Harley Davidson.

L’importante iniziativa, spiegano gli organizzatori, nata da un’idea del Comitato Cittadino di Roncalceci – che verrà realizzata grazie all’impegno organizzativo di Giovanni Morgese, Massimo Corradin, Sandro Pati, Susanna Vernocchi, Carlo Serafini e Stefano Altini – sarà l’occasione per fare una grande festa per la consegna del dispositivo DAE e per l’inaugurazione di un punto di cardioprotezione messo a disposizione di tutta la comunità di Roncalceci.

L’utilità di un defibrillatore è oramai nota a tutti perché in caso di arresto cardiaco, aggiungono gli organizzatori, poter intervenire prontamente entro i primi cinque minuti, può fare la grande differenza. In questi casi, la presenza e il buon uso di un defibrillatore aumentano del 30% le possibilità di sopravvivenza. A completamento della donazione, informano gli organizzatori, verrà organizzato – in un momento successivo – un fondamentale corso rivolto alla cittadinanza per insegnare ad usare il dispositivo DAE in maniera corretta.

L’evento è stato pensato e voluto anche per rallegrare e coinvolgere i bambini, che riceveranno in dono tanti dolcetti e regalini dalla Befana motorizzata. Gli organizzatori chiedono inoltre di confermare fin da ora la presenza al numero 333 8094060 per garantire a tutti i bambini un regalo.