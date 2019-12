Bassa Romagna. Allerta gialla per criticità idraulica anche il 23 dicembre

La protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emanato l’allerta n.129/2019 gialla criticità idraulica nella zona D, che include anche la Bassa Romagna, valida per la giornata di lunedì 23 dicembre.

Per la giornata di lunedì 23 dicembre 2019 non sono previsti fenomeni meteorologici significativi per il sistema di Allertamento, la criticità idraulica gialla nella macroarea D è relativa alla piena del fiume Po e per la propagazione dei colmi di piena del fiume Reno e degli affluenti di destra.

L’allerta completa (la numero 129 del 2019) si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.