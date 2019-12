Enpa di Lugo. Adotta un gatto a distanza dall’infermeria felina

L’Enpa di Lugo propone le adozioni a distanza di alcuni ospiti dell’infermeria felina di Bizzuno. Con un piccolo contributo si può fare la differenza aiutando i volontari Enpa nelle ingenti spese per la gestione dei gatti presenti in struttura.

‘Ad oggi – spiegano i volontari – sono più di 365 i gatti transitati dall’infermeria e tra loro ce ne sono una decina le cui possibilità di adozione sono molto ridotte per diversi motivi: c’è chi presenta problemi di salute che comportano particolari terapie e chi è anziano’. ‘Adottando a distanza uno dei gatti disponibili si potrà dare un aiuto concreto al suo mantenimento e cura e si potrà venire a trovarlo presso la nostra struttura. L’adottante riceverà inoltre il certificato di adozione e informazioni periodiche del gatto adottato’.

Tra le modalità di adozione è prevista quella semestrale (30 euro) o annuale (60 euro). Per attivare l’adozione si può effettuare un bonifico bancario o ci si può recare direttamente in infermeria felina ricordandosi di segnalare la tipologia di adozione scelta e il nome dell’animale. Per visualizzare i gatti disponibili è sufficiente collegarsi alla pagina Facebook dell’infermeria felina.