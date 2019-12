All’Oasi Beach di Marina di Ravenna i concerti gospel di Luca Brighi e Sara Zaccarelli

Due voci uniche, per due interpreti di talento. Christmas Soul, la rassegna musicale di Capodanno dedicata al Gospel, celebra Natale e Santo Stefano assieme a due fra i musicisti più interessanti della black music italiana. All’Oasi Beach di Marina di Ravenna arrivano il cantante italo-brasiliano Luca Brighi (il 25 dicembre, alle 12.30) e la cantante Sara Zaccarelli (il 26 dicembre, alla stessa ora) con spettacoli che portano in riva al mare alcuni dei classici intramontabili della tradizione gospel, arricchiti dalla suggestiva interpretazione dei due artisti.

Christmas Soul è l’evento natalizio del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo con la direzione artistica di Francesco Plazzi (dell’Associazione culturale Blues Eye). Il programma ufficiale, dal 28 dicembre al 1° gennaio, prevede alcune delle migliori formazioni gospel statunitensi sul palco di Piazza del Popolo e al Teatro Alighieri: a salutare il nuovo anno si alternano il Virginia Gospel Ensemble, gli Spirit of New Orleans e la voce prorompente e ricca di fascino di Noreda Graves, oltre a una produzione originale del festival:Spiagge Soul Holy Fellas. I concerti “off” sviluppati da Blues Eye con gli stabilimenti balneari di Marina di Ravenna, Finisterre Beach e Oasi Beach, proseguono invece fino al 6 gennaio. In scaletta, oltre a Sara Zaccarelli e Luca Brighi, ci sono Marco Chiarabini, il “griot” gambiano Jabel Kanuteh, il reggae proposto da Bruno Orioli e le sonorità ibride dell’anglo-giamaicano Ken Bailey.

Luca Brighi

A Christmas Soul ritorna lo spettacolo acustico di una voce straordinaria e dotata di grande potenza, che farà immergere il pubblico nelle sonorità gospel. Luca Brighi, nato a Recife (Brasile) nel 1986, è diplomato all’Accademia superiore di canto di Verona e attualmente prosegue i live con varie formazioni e artisti tra cui: Mad Fellaz, Francesco Boldini, Francesco Perale, Pierfrancesco Boldini, Me & The Modular Ensemble, The Soul Brothers, Brown Style con Michele Bonivento e Francesco Inverno, più alcune formazioni acustiche. Nel maggio 2018 ha realizzato, grazie a Francesco Boldini e Valli Henry-Boldini, il suo album I AM contenente dieci canzoni inedite.

Sara Zaccarelli

È in assoluto una delle cantanti soul e blues più interessanti e attive del panorama italiano, interprete esplosiva e virtuosa, oltre che cantautrice originale. Per Christmas Soul propone un viaggio tra gli artisti e le canzoni che hanno segnato una delle più fertili generazioni nel panorama della black music, arricchito da brani della tradizione gospel.

Il cartellone ufficiale

I concerti di Christmas Soul, tutti gratuiti, iniziano sabato 28 dicembre alle 17.30 in Piazza del Popolo con Spiagge Soul Holy Fellas, una produzione originale targata Spiagge Soul che riunisce alcuni fra i più affezionati amici musicisti del Festival, per un repertorio preparato appositamente per l’occasione che combina Gospel e Spiritual a qualche interessante digressione. Voci del gruppo sono Gloria Turrini, Sara Zaccarelli e Bruno Orioli. Domenica 29 dicembre tocca invece alla prima formazione statunitense della rassegna, il Virginia Gospel Ensemble capitanato dal produttore Earl Bynum (sempre in Piazza del Popolo alle 17.30). Produttore, autore e insegnante, Bynum torna in Italia con una formazione a sei elementi di coristi selezionati dalla corale The Mount Unity Choir, parte integrante della Mount Lebanon Baptist Church, importante chiesa battista della Virginia. Propongono un mix di molteplici influenze di Gospel tradizionale e contemporaneo, con arrangiamenti vicini al Jazz. L’ultimo giorno del 2019 in Piazza del Popolo, alle 23, sono di scena invece gli Spirit of New Orleans, un’originale, numerosa e spettacolare formazione composta da alcuni fra i migliori musicisti gospel delle chiese battiste di New Orleans e della Louisiana, titolari del “Grand Staff Award”, riconoscimento concesso solamente ai migliori gruppi del genere dalla fondazione “Gospel Music Workshop of America”. A loro, per arricchire l’evento, si unirà per alcuni brani la cantante Noreda Graves, che poi darà vita al concerto della mattina di Capodanno al Teatro Alighieri, il 1° gennaio 2020 alle 11. Noreda è la voce soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e sicuramente una delle voci soul più apprezzate d’America. Anche questo concerto sarà arricchito, a parti invertite rispetto al 31 dicembre, dalla partecipazione di alcuni membri della corale degli Spirit of New Orleans (i biglietti per questo concerto sono esauriti). Christmas Soul si avvale della collaborazione tecnica e amministrativa della Fondazione Ravenna Manifestazioni.

Gli eventi Off

Gli eventi fuori cartellone proseguono invece sabato 28 dicembre col brunch musicale “Le donne, il diavolo e i chiari di luna”, curato dal cantante e chitarrista blues Marco Chiarabini (Finisterre Beach, ore 13). Domenica 29 dicembre arriva sui lidi ravennati una ventata d’Africa, col musicista gambiano Jabel Kanuteh, poeta e cantore della tradizione (è un “griot”), accompagnato dal percussionista e poli-strumentista Marco Zanotti (Oasi Beach, ore 12.30), mentre per il primo giorno dell’anno, 1° gennaio, il brunch al Finisterre è dedicato al Blues pre-bellico e affidato alle mani e alla voce di Paul Venturi (ore 13.30). Il programma degli eventi Off di Christmas Soul si completa con un brunch dedicato da Bruno Orioli a Bob Marley (sabato 4 gennaio al Finisterre, ore 13), il duo formato dal cantautore e sassofonista anglo-giamaicano Ken Bailey assieme a King Frisko (domenica5 gennaio all’Oasi Beach, ore 12.30) e infine domenica 6 gennaio con l’omaggio della cantante Lisa Turrini alle donne del Blues (Finisterre, ore 13).

Per il programma completo e maggiori informazioni sugli artisti: www.spiaggesoul.it.