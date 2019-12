Per un Natale in compagnia: il pranzo della solidarietà a Ravenna ha messo a tavola più di 300 persone

Si è svolto ieri, domenica 22 dicembre, il tradizionale pranzo della solidarietà, Per un Natale in compagnia, organizzato per il 14esimo anno dalla Consulta del volontariato del comune di Ravenna con il supporto dell’associazione Per gli altri, Centro di servizio per il volontariato. Il pranzo si è tenuto negli spazi del Centro Sociale Bosco Baronio, in via Meucci: un locale molto ampio e luminoso che ha accolto oltre 300 persone, di cui 270 invitati e circa 50 volontari.

Dopo e durante il pranzo ci sono stati momenti dedicati all’intrattenimento con i clown e Babbo Natale che ha portato doni a tutti, grandi e piccini. Un’occasione anche per chi è solo o in condizioni precarie, di trascorrere un momento di festa in compagnia ed allegria, molto apprezzata in città.