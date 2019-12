Pinacoteca di Faenza, Museo Ugonia e Rocca di Brisighella aperti a Natale: gli orari

Pinacoteca di Faenza, Museo Ugonia e Rocca di Brisighella aperti con orari festivi. A Brisighella la mostra “atmosferica” di Mauro Pipani e in Pinacoteca ultimi giorni per visitare la mostra dei maestri dell’Associazione ALI- La Pinacoteca Comunale di Faenza e i musei di Brisighella saranno chiusi solo il 25 dicembre e il 1 gennaio mentre oltre all’orario normale faranno anche qualche giornata di apertura straordinaria.

A Faenza la Pinacoteca terrà aperto con orario continuato, dalle 10 alle 18, anche nei giorni di giovedì 26 dicembre e di lunedì 6 gennaio 2020 oltre al normale orario di apertura del sabato e domenica sempre dalle 10 alle 18 e nei giorni feriali, escluso il lunedì, dalle 10 alle 13.

A Brisighella la Rocca con il museo dell’Uomo e del Gesso sarà aperta in orario festivo, ore 10-12,30 e 14,30-16,30, nei giorni di martedì 24, venerdì 27, sabato 28, martedì 31 dicembre e lunedì 6 gennaio 2020. Analoghi giorni straordinari di apertura con orario festivo anche per il museo Ugonia che resterà aperto dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 17. Stessi orari di apertura per i due musei anche nelle domeniche natalizie.

Con l’occasione dell’apertura dei musei sarà possibile visitare le mostre in corso, ovvero quella dei “Maestri incisori a Faenza” che resterà aperta nei locali della Pinacoteca fino a domenica 29 dicembre e al Museo Ugonia di Brisighella la mostra “Atmosferica” di Mauro Pipani che resterà aperta fino a domenica 16 febbraio 2020.

Chiuderà le festività natalizie in questi musei il concerto dell’Epifania che si terrà nella Pinacoteca Comunale lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 17,00 promosso dalla Libera Università per Adulti di Faenza.