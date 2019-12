Presentato in consiglio comunale a Cervia il progetto di Servizio civile

Durante il consiglio comunale di Cervia del 20 dicembre è stato presentato il nuovo video promozionale dei ragazzi del Servizio Civile dell’anno 2019, “La storia di Paul”. Quest’anno sono stati 9 i ragazzi arrivati a completare l’anno di servizio in 4 progetti attivati dal Comune di Cervia: “La terza età… la corsa della vita, da non correre da soli presso i Servizi alla Persona, “Cervia città per la pace” presso l’Ufficio gemellaggi; “Biblioteca, un luogo per crescere-II° edizione” nella Biblioteca e “Beni comuni: patrimonio per il benessere della comunità” presso i Servizi alla comunità.

Il servizio civile, si legge nella nota del comune, è importantissimo per i ragazzi, perché li avvicina al mondo del lavoro, alla realtà della comunità locale, ai servizi che il comune offre ai cittadini e infine anche al mondo del volontariato. È un’esperienza di crescita formativa e di cittadinanza attiva.

I ragazzi hanno voluto regalare ai consiglieri le penne e le borracce che hanno prodotto come gadget promozionale. L’idea della borraccia, spiegano dal comune, è nata come contributo alla lotta per la difesa dell’ambiente. Anche loro hanno voluto dare il buon esempio per ridurre l’uso della plastica e come gesto simbolico hanno regalato le borracce al Consiglio Comunale che nella seduta del 30 luglio ha dichiarato con un documento l’emergenza climatica.