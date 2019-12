Elezioni regionali, dal 25 al 27 dicembre aperture straordinarie dell’ufficio elettorale di Ravenna

Il comune di Ravenna informa che dal 25 al 27 dicembre sono previste aperture straordinarie dell’ufficio elettorale di via Berlinguer 54, solo per il rilascio dei certificati elettorali e l’autenticazione delle firme per la presentazione delle candidature per le elezioni regionali (non per fare la tessera elettorale).

Nel dettaglio, l’ufficio elettorale sarà aperto nei seguenti giorni e orari: mercoledì 25 dicembre dalle 9 alle 12, giovedì 26 dalle 9 alle 12, venerdì 27 dalle 8 alle 20.

Per ulteriori informazioni: ufficio elettorale, viale Berlinguer 54, telefono, 0544.482283, fax 0544.482543, email elettorale@comune.ra.it.