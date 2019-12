All’Almagià di Ravenna due grandi ospiti internazionali, Dj Hell e la parigina Crystalmess

Sabato 28 dicembre l’ultimo evento dell’anno curato da Club Adriatico è a Ravenna, presso l’Almagià, con due grandi ospiti internazionali, Dj Hell, una vera leggenda della musica dance e la parigina Crystalmess, per un party che si preannuncia davvero infuocato.

Da Monaco è in arrivo Dj Hell. Con alle spalle quattro decenni di attività artistica come dj, produttore e discografico Dj Hell è oggi una figura davvero leggendaria nel panorama della musica dance internazionale. Già artista eclettico e seminale negli anni ottanta, nei novanta si è affermato come producer e dj techno – vedi la sua “My definition of house music” uscito per R&S nel 1992 e le sue lunghe residenze al Tresor di Berlino.

Negli anni duemila arriva la sua definitiva consacrazione mondiale come artista capace di influenzare gli sviluppi della musica dance, scoprire nuovi artisti e plasmare nuovi generi musicali, offrendo con la sua label International Deejay Gigolo terreno fertile al fenomeno Electroclash.

Ad aprile la serata saranno Bangutot, dj resident di Club Adriatico e la giovanissima artista parigina Crystalmess che nel giro di pochissimi anni ha saputo imporsi come una delle stelle nascenti della scena. Energica ed eclettica nelle sue produzioni (come la recentissima release per Pan dimostra) e nei suoi infuocati dj set, sa usare sapientemente tutti gli strumenti e le possibilità che il suo gusto e la sua ampia cultura musicale gli offre: techno, acid, house, hip-hop, ritmiche africane o suggestioni caraibiche.