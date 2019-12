Il Villaggio del Fanciullo di Ravenna adotta gli alberi di Natale dismessi per dar vita al Parco di Natale

Dopo la fine delle feste natalizie, molte persone si trovano nella condizione di dover disfarsi degli abeti con cui hanno realizzato gli alberi di Natale, portandoli in discarica. Il Villaggio del Fanciullo di Ponte Nuovo lancia allora una campagna di “adozione” degli alberi di Natale dismessi: invece di portarli in discarica, invita i cittadini a portarli alla sede del Villaggio, in via 56 Martiri 79 a Ponte Nuovo.

Gli alberi verranno piantati nel giardino del Villaggio e continueranno a vivere, dando vita al “Parco di Natale”.