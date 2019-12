Riparte il corso per volontari di protezione civile Mistral Ravenna: iscrizioni dal 28 dicembre

Riparte dal 18 gennaio il corso di formazione per volontari “Scopri il coraggio che non hai”, organizzato dall’associazione volontari di protezione civile R.C. Mistral con il patrocinio del Comune.

L’obiettivo del corso, che si comporrà di cinque incontri, è quello di avvicinare i cittadini alla conoscenza della protezione civile e al mondo del volontariato e di creare cittadini resilienti, offrendo una proposta di formazione mirata con la possibilità di diventare volontari dell’associazione Mistral.

Per conoscere e approfondire tutti gli aspetti legati al corso è stato fissato il primo incontro per sabato 18 gennaio, dalle 14.30 alle 18.30, nella sala consiliare in via Aquileia dove l’associazione si presenterà, introdurrà il corso e illustrerà gli scopi e gli obiettivi, il modo di agire, la particolare visione di volontariato e le aspettative nei confronti dei nuovi volontari.

Verranno inoltre descritti gli aspetti storici e forniti gli elementi legislativi inerenti il volontariato e la protezione civile.

Relatori saranno Daniele Rotatori e Flavia Sansoni, rispettivamente presidente e segretario dell’associazione Mistral, a cui si aggiungeranno formatori qualificati nell’ emergenza.

Il corso è aperto a tutti i cittadini, è gratuito e non prevede obblighi; ha la durata di un mese ed è articolato in due lezioni settimanali.

Tra i principali argomenti rientrano la conoscenza delle leggi e dell’ordinamento del volontariato di protezione civile, il primo soccorso, psicologia ed elementi di sicurezza, la tutela dell’ambiente.

Gli incontri saranno tenuti da docenti competenti nelle materie di riferimento.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato a chi avrà svolto almeno il 70% delle presenze.

Gli interessati potranno iscriversi già sabato 28 dicembre, e poi ancora il 4, l’11 e il 12 gennaio, recandosi all’Esp, dalle 10 alle 18.30, oppure scaricando l’apposito modulo dal sito dell’associazione o direttamente sabato 18 gennaio, primo giorno del corso. Per maggiori informazioni contattare gli uffici dell’associazione, in via Romea nord 270, tutti i martedì dalle 16 alle 19, anche telefonando al 347/9202019 o allo 0544/453073 o, ancora, attraverso il sito internet www.rcmistral.it, dove è possibile visionare il programma dettagliato degli incontri e scaricare il modulo di iscrizione.

Per ogni altra eventuale informazione: https://www.rcmistral.it/index.php/news/item/88-corso-scopri-il-coraggio-che-non-hai-2020.