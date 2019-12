Torna Romagna Slang: nuova miniserie sul dialetto romagnolo. Ospiti Maria Pia Timo e Roberto Mercadini

Dopo il grande successo dell’edizione 2018, torna la miniserie “Romagna Slang. In rumagnôl u s dis…“, curata dall’istituto ravennate Friedrich Schürr, per promuovere la conoscenza e la diffusione del dialetto delle terre di Romagna comprese tra Ravenna, Faenza, Cotignola e Bagnacavallo.

25 nuove clip per imparare divertendosi, in compagnia degli amici “storici” della seri, resi celebri dai precedenti video: il nonno (Alfonso Nadiani), la nipote (Cristina Vespignani), il nipotino (Leonardo Donati), il narratore, esperto di dialetto (Marco Grilli) assieme a tanti altri personaggi che incroceranno la strada della simpatica famiglia della campagna romagnola. In questa edizione faranno la loro comparsa anche alcuni volti noti al grande pubblico, come Maria Pia Timo e Roberto Mercadini.

La lingua romagnola, la sua storia e i modi di dire più tipici della tradizione dialettale saranno ancora al centro di questa brillante serie, tra tradizione, cultura e tante sane risate. Il promo è già online, mentre l’appuntamento settimanale comincerà da gennaio 2020. Ravennanotizie seguirà l’evolversi delle puntate, riportando sul portale del quotidiano online ogni nuova pubblicazione.

“Romagna slang. In rumagnôl u s dis…” è un progetto ideato dall’Istituto Friedrich Schürr, con sede a Santo Stefano (Ravenna), e realizzato dal Gruppo Icaro, network multimediale riminese, con il contributo dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 16/2014 – Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia- Romagna.