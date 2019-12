Capodanno a MiMa Wonderland per grandi e piccoli con dj-set, Capitan Uncino e i coccodrilli

Continua il successo di MiMa Wonderland, il percorso natalizio di Milano Marittima pensato per i bambini e le loro famiglie, organizzato in collaborazione tra Comune di Cervia, Pro Loco di Milano Marittima e CELS Group. Sono state, infatti, 2000 le presenze registrate nel week-end, che si sommano alle 3000 del fine settimana precedente e alle 2000 delle giornate inaugurali, per un totale di 7000 persone, adulti e bambini, che hanno visitato, in particolare, il villaggio di Babbo Natale allestito in Rotonda I Maggio. Fino all’Epifania, il Villaggio di Babbo Natale resterà aperto ogni giorno e riserverà molti ospiti a sorpresa, capaci di entusiasmare e stupire i più piccini.

Per Capodanno, poi, grandi e piccini potranno godere di uno spettacolo eccezionale: sotto il Vascello di Capitan Uncino verrà allestito il palco dei Coccodrilli per un Dj-Set che accompagnerà cittadini e turisti verso la mezzanotte del nuovo anno.

MIMA WONDERLAND COMPRENDE:

Il VILLAGGIO DI BABBO NATALE realizzato nella rotonda I Maggio, che per l’occasione ospiterà lungo tutto il suo perimetro, oltre 140 abeti illuminati, accoglierà al suo interno un percorso dove tutti potranno compiere un vero e proprio viaggio nella magia del Natale, alla scoperta del villaggio del Babbo dalla barba bianca: “Il Borgo dei Giocattoli”, la fucina del divertimento, il luccicante e sfavillante “Teatrino di Pinocchio”, la fredda ma accogliente “La Grotta degli Orsi”, le instancabili renne pronte a consegnare i giocattoli nelle case dei piccoli …un viaggio in compagnia di simpatici e colorati elfi.

Un’esperienza immersiva nel magico mondo del Natale, che condurrà grandi e piccini fino alle casetta fatata e all’incontro con il Babbo dei Babbi, a cui i bambini potranno consegnare la loro letterina e, se lo vorranno, portarsi a casa il ricordo di un momento unico.

Il MERCATINO GOURMET E LA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO: il primo è un punto di ristoro, che affiancherà l’offerta stanziale della città, lungo un percorso di “12 stazioni “animato da musica, profumi e sapori del dolce inverno di Milano Marittima, cui si aggiunge l’immancabile pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in viale Gramsci in piena area pedonale.

Da non dimenticare, infine, LUCI DA FAVOLA l’altro evento di MiMa Wonderland,, il festival di luminare giganti che per tre mesi, fino al 15 febbraio, illuminerà il cuore della città tra viale Gramsci e viale Matteotti. Un viaggio tra installazioni luminose che riprodurranno soggetti di fiabe senza tempo, come la carrozza di Cenerentola, la Balena di Pinocchio o il Veliero di Capitan Uncino. Un percorso “favoloso” tra musica e luci, assolutamente da non perdere.

Informazioni: www.mimawondelarland.it.

Ufficio Stampa

CELS GROUP

Deborah Dirani

d.dirani@osmanagement.it

Mob: +39 393 8911364