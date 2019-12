Torna il tradizionale Brindisi sotto la Torre dell’Orologio a Faenza con la musica delle Onde Radio

Anche quest’anno per la 25^ edizione torna dalle ore 23 del 31 dicembre fino all’ 1 del 1° gennaio il tradizionale Brindisi sotto la Torre dell’Orologio per tutti faentini con le note musicali dei giovani delle Onde Radio, insieme a spumante e panettone offerto dall’amministrazione comunale. Le Onde Radio sono una cover band che propone i grandi classici della musica italiana dagli anni ’70 fino ai giorni nostri, rivisitandoli in chiave originale, divertente e spesso imprevedibile. Il vasto repertorio, adatto a tutti i contesti, l’irriverenza e la capacità di coinvolgere il pubblico rappresentano i principali punti di forza della band.

Dal 2015, le Onde Radio vedono all’attivo numerose esibizioni in locali, sagre, feste della birra e stabilimenti balneari. Non mancano anche le apparizioni in contesti di rilievo, quali: Capodanno in Piazza a Faenza (2016, 2017, 2018), band di apertura alla Gallo Team (formazione capitanata da Claudio “il Gallo” Golinelli, bassista di Vasco Rossi), Nott de Bisò (Faenza). Membri: la voce di Angelo Alberti; Davide Montanari alla chitarra; Federico Domenicali al basso e Filippo Foschini alla batteria.