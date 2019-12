Ausl Romagna. Operativo l’accordo sugli incarichi professionali per 869 medici, veterinari e dirigenti sanitari

Nelle scorse settimane 869 professionisti sono stati inquadrati nei nuovi incarichi di Struttura semplice (134), Alta specializzazione (64), Professionale qualificato (559) e Professionale di secondo livello (112) nel rispetto del Sistema aziendale incarichi della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

“Persegue diversi obiettivi, l’Accordo tra Ausl Romagna e sindacati di settore, relativo ai nuovi incarichi per medici, veterinari e dirigenti sanitari operanti in Azienda, siglato nel 2018 e che è ora in fase di applicazione concreta – spiegano dall’Ausl Romagna -. Vi è, in primis, la giusta valorizzazione economica e di carriera per i professionisti operanti all’interno dell’Azienda, sia negli ospedali sia nelle strutture territoriali in coerenza con l’assetto organizzativo aziendale”.

“Ma l’accordo – così come le importanti politiche sul personale che negli ultimi cinque anni hanno portato ad incrementare di 1.150 unità al netto dei pensionamenti, il numero di operatori e professionisti aziendali prevalentemente dedicati alle cure e all’assistenza – dà anche un notevole contributo ad una presa in carico di sempre maggior qualità per i malati – prosegue la nota inviata dall’Ausl -. Infatti, ulteriore obiettivo dell’Accordo, i nuovi incarichi contribuiscono a strutturare e qualificare in maniera sempre più puntuale la rete dei servizi erogati dall’Ausl Romagna in tutti gli ambiti territoriali, anche a seguito delle Linee Guida per il Riordino ospedaliero che si sta continuando a concretizzare, e nell’ottica di implementare sempre più i servizi della medicina territoriale, quale ambito di primo accesso e punto di riferimento per i cittadini.

Anche a seguito del nuovo Contratto di lavoro nazionale appena sottoscritto, nei prossimi tre mesi l’Ausl ragionerà, insieme alle Organizzazioni sindacali, sull’utilizzo dei fondi residui per la Dirigenza medica veterinaria e sanitaria allo scopo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, di individuare ulteriori incarichi.

“Siamo soddisfatti di questo Accordo – commenta il Direttore Generale dell’Ausl Romagna Marcello Tonini – che, oltre a perseguire le finalità sopra elencate, rappresenta anche un importante elemento di rafforzamento di identità aziendale per operatori e professionisti. E personale che lavora meglio, più coordinato, e con maggiore soddisfazione, significa una migliore qualità dell’assistenza. Sempre in quest’ottica, negli ultimi cinque anni abbiamo nominato cento nuovi primari, e intendiamo andare avanti con la stessa determinazione per la qualificazione di chi lavora in Ausl Romagna”.