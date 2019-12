Ieri sera, 29 dicembre, davanti ad un pubblico molto numeroso si è tenuto il secondo concerto di “Christmas Soul”, rassegna di musica gospel promossa dal Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo con la direzione artistica di Francesco Plazzi. Sul palco allestito in piazza del Popolo a Ravenna si è esibita la prima formazione statunitense dell’evento natalizio: l’orchestra Virginia Gospel Ensemble capitanata dal pluri-premiato autore, insegnante e produttore musicale Earl Bynum.

Domani sera, 31 dicembre e ultima notte dell’anno, si esibiranno in piazza del Popolo, a partire dalle 23, gli Spirit of New Orleans e il 1° gennaio la cantante Noreda Graves.

Per maggiori informazioni sul programma: http://www.turismo.ra.it/ita/Eventi/Manifestazioni-e-iniziative/Musica/Christmas-Soul-•-2019.