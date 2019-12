Sindaco Ranalli incontra fotografa lughese Giorgia Corniola, che parteciperà alla Coppa del mondo

C’è anche una fotografa di Lugo tra i professionisti che nei prossimi mesi parteciperanno alla settima edizione della Coppa del mondo fotografica (World Photographic Cup). Si tratta di Giorgia Corniola, che parteciperà all’evento nella categoria “ritratto”.

Sabato 28 dicembre il sindaco di Lugo ha incontrato la fotografa lughese per farle i complimenti per il risultato raggiunto e per farle gli auguri dell’Amministrazione comunale in vista di questa importante competizione.

I vincitori della World Photographic Cup saranno annunciati a Roma il prossimo 23 marzo.