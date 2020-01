Bagnacavallo. Cinema Palazzo Vecchio inizia l’anno con “Che fine ha fatto Bernadette?”

L’anno nuovo della rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo inizia con il film Che fine ha fatto Bernadette? di Richard Linklater, in programma venerdì 3, sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 gennaio alle 21.15.

Il film

Interpretata dall’attrice Cate Blanchett, Bernadette è stata un brillante architetto in un ambiente di lavoro prevalentemente maschile, ma ha deciso di rinunciare alla professione per essere casalinga e mamma a tempo pieno. La sua vita solo apparentemente perfetta viene sconvolta da un evento inaspettato e Bernadette decide di sparire misteriosamente, avventurandosi da sola in Antartide. La figlia e il marito si metteranno sulle sue tracce, mentre cercano di scoprire i motivi che hanno spinto la donna a lasciare la famiglia.

La programmazione

Dopo le feste la programmazione della settima edizione della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune di Bagnacavallo, continuerà con Star Wars: L’ascesa di Skywalker (venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 gennaio), Leonardo. Le opere (Nexo Digital per La grande arte al cinema, martedì 14 e mercoledì 15 gennaio) e Anne Frank. Vite parallele (venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 gennaio).

Informazioni

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto).

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto).

Le proiezioni iniziano alle 21.15.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

320 8381863 – 338 7179155

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it