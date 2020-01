Il trigone viola Sole torna a nuotare in mare aperto dopo quattro mesi di cure

I volontari di Cestha comunicano che, dopo quattro mesi di cure, il trigone viola Sole potrà tornare a nuotare in mare aperto sabato 4 gennaio 2020. L’esemplare, una femmina, fu presa a bastonate nell’agosto scorso da un passante in riva al mare di Casal Borsetti, venendo prontamente soccorsa dapprima da alcuni bagnanti e in seguito dal centro Cestha. Il modenese 57enne, autore del deprecabile quanto illegale comportamento, fu denunciato dalla Polizia di Ravenna.