Riparte la stagione musicale al Mama’s Club di Ravenna con Madama Butterfly e Amar Corda

Riparte la stagione musicale al Mama’s Club di Ravenna, in via S. Mama, 75, a Ravenna, dopo la pausa festiva. Venerdì 3 gennaio, alle ore 21:30, torna sul palcoscenico del Mama’s “Opera de poche”, l’ensemble di divulgazione operistica già protagonista di tante memorabili serate su questa prestigiosa scena. Questa volta non sarà una conferenza animata e multimediale ma una edizione “critica” in playback della Madama Butterfly di Giacomo Puccini in una versione che potremmo definire “bonsai” (tanto per rimanere in Giappone) con i brani ed i passaggi salienti dell’Opera. Nei panni dei protagonisti Gabriella Ceccaroni e Riccardo Zoffoli, consumati attori con le voci di altri, coadiuvati da un piccolo gruppo di appassionati. Il tutto ruoterà intorno all’oggetto mitico del desiderio e della nippo-seduzione. Ingresso libero.

Sabato 4 gennaio, sempre alle ore 21:30, è in programma l’esibizione di Amar Corda, Italian Swing. Tosca Zampini, voce; Tolga During, chitarra; Matteo Zucconi, contrabbasso; Riccardo Frisari, batteria.

Il gruppo propone un repertorio che spazia dai grandi classici dell’era dello swing italiano, resi famosi nel mondo da artisti come Mina, Carosone, Buscaglione e tanti altri, fino ad arrivare ai giorni nostri, rivisitando brani di autori più contemporanei e composizioni originali. Non si tratta solo di un omaggio ai grandi, ma anche di una lettura personale che riflette varie influenze stilistiche che hanno caratterizzato l’evoluzione del jazz, dallo swing ad atmosfere più latine come la Bossa nova ed il Bolero. Tutti i brani sono stati riarrangiati appositamente per la formazione, lasciando sempre molto spazio all’improvvisazione, rendendo così ogni concerto unico e coinvolgente. Ingresso: 12 euro.