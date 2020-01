Dopo le reiterate polemiche natalizie sul ponte o meglio sulla passerella che conduce al Capanno Garibaldi, martedì 31 dicembre si è potuto effettuare la 10° edizione della tradizionale fiaccolata, in seguito alla valutazione positiva di tecnici inviati dal Comune che hanno escluso l’imminente collasso e crollo della struttura, come paventato da qualche improvvisato tecnico.

“Il ponte ha una struttura particolare in quanto si tratta di due manufatti sovrapposti: quello attuale ha un piano completamente orizzontale che insiste sul ponte precedente che aveva due rampe laterali verso il centro, ma che a causa della subsidenza, spesso andavano sott’acqua e quindi il tutto è stato sopraelevato allo stesso livello – hanno spiegato dalla Società Conservatrice del Capanno Garibaldi -. La nota positiva di questa polemica sarà l’accelerazione per l’ intervento di messa in sicurezza del manufatto, o con un intervento provvisorio nei cinque metri centrale oppure con un intervento risolutore. Altrimenti si rischia di innescare nuove polemiche, che non abbiamo ben capito se contro il Comune, proprietario della passerella o contro il Capanno Garibaldi o entrambi!”

Il 31 dicembre una lunga teoria di persone, un record di presenze, tra cui le rappresentanze d’Arma e l’Anpi, è intervenuta numerosa oltre ogni previsione, illuminando con le fiaccole la valle e il Capanno in modo suggestivo. Preceduti dalla Banda cittadina di Ravenna, fornita di tutti gli strumenti necessari, trombone compreso, con slancio garibaldino gli intervenuti hanno imboccato senza timore il ponticello per giungere al Capanno Garibaldi.

E’ intervenuto il Vicesindaco e Presidente del Museo del Risorgimento Eugenio Fusignani che più che soffermarsi sulle polemiche, ha voluto rimarcare il ruolo storico svolto dal Capanno Garibaldi e dalla Valle Baiona. Di qui è passato la storia ravennate e d’Italia, l’inizio e la fine del Risorgimento, dopo un secolo di lotte per la Repubblica; qui nel 1849 trovò rifugio Giuseppe Garibaldi, nel 1944 erano presenti i Partigiani.

Fusignani ha ricordato l’anno 2019 quale 170° anniversario della trafila garibaldina e della morte di Anita Garibaldi, ma anche il 160° anniversario della fine del potere pontificio in Romagna.

Nel prossimo anno altri anniversari ci attendono, come il 160° anniversario del plebiscito, nel marzo 1860, per l’annessione della Romagna al Regno d’Italia, per non dimenticare il 150° della breccia di Porta Pia.

Dopo la musica della Banda, il numeroso pubblico ha brindato al nuovo anno che stava per arrivare, mentre da un vicino capanno partivano i fuochi artificiale illuminando la Valle Baiona.