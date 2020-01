Una lunghissima scia luminosa… In tantissimi hanno partecipato alla fiaccolata degli auguri tra Cervia e Milano Marittima organizzata da Proloco e Cervia Cammina. Con loro anche L’Assessore Michela Brunelli.

Da sette anni Cervia Bell’Italia organizza tutti i giovedì sera la camminate di Cervia Cammina, che attirano decine di cittadini e di turisti, sia in estate, che in inverno, così, visto anche il successo della precedenti edizioni, in collaborazione con le altre realtà che si occupano di allietare le festività natalizie, i volontari dell’associazione hanno deciso di organizzare questa camminata straordinaria, con le fiaccole, perché fosse di buon augurio per l’anno che si è aperto e che porti un messaggio di pace.