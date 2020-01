A Faenza la scuola di pace nazionale per giovani e non dal 3 al 5 gennaio

“La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”, è questo il tema proposto alla Scuola di Pace, organizzata a Faenza dal 3 al 5 gennaio. Gli organizzatori, Diocesi di Faenza-Modigliana e Fraternità Francescana e Cooperativa Sociale Frate Jacopa (tel. 06.631980 – cell. 328.2288455, www.coopfratejacopa.it – info@coopfratejacopa.it), intendono approfondire il 53esimo Messaggio della Giornata Mondiale della Pace.

Nei giorni in cui dal Medio Oriente al Nord Africa si sento strepitare armi di ogni calibro, l’appuntamento si rivela di stretta attualità. La sede della Scuola di Pace è presso la Casa del Clero (via Bondioli 42). Nell’occasione la Diocesi organizza anche visite guide ai luoghi più importanti della città, fra cui il Museo diocesano, la Cattedrale e il Museo internazionale delle Ceramiche. I lavori prenderanno il via venerdì pomeriggio alle 16 con l’introduzione di Argia Passoni sul tema “In ascolto delle istanze di pace”, cui seguirà la relazione “Nel cammino del Sinodo, artigiani di pace” del giovane Mattia Brienza, rappresentante del Sinodo dei Giovani di Faenza-Modigliana (conclusosi dopo tre anni lo scorso giugno).

Sabato mattina 4 gennaio alle 9.30, sarà il vescovo locale, Mario Toso, a guidare l’intervento sul messaggio della 53esima Giornata Mondiale della Pace. Nel pomeriggio, alle 16, il professor Paolo Rizzi dell’Università Cattolica di Piacenza approfondirà il tema “Speranza di pace: equità e sostenibilità per una nuova economia”. La mattinata di domenica, dopo le lodi e la messa, sarà dedicata alla relazione su “La pace, cammino di conversione” del teologo morale padre Martìn Carbajo Nunez dell’Università Antonianum, Alfonsiana, Fstiu (Usa). “Saranno tre giornate di studio e preghiera per approfondire la spiritualità e la vocazione francescana di ognuno di noi, per poi portare nelle comuni occupazioni quotidiane il lievito di fraternità e di ciò che è essenziale nella vita” commenta Argia Passoni.

“Il tema della pace è strettamente legato a quello della speranza e all’aspirazione alla felicità” aggiunge il vescovo Mario Toso.