“Di versi per versi”: a Sant’Agata sul Santerno arriva il reading poetico sull’arte

Sabato 4 gennaio la sala del consiglio comunale di Sant’Agata sul Santerno ospita dalle 17 il reading poetico “Di Versi Per Versi”, iniziativa all’insegna della poesia e dell’arte.

Nel corso della serata, cinque poeti si alterneranno nella lettura delle loro poesie e contribuiranno, attraverso le immagini e le emozioni che il verso sprigiona, a fornire una personale chiave di lettura delle arti figurative e delle emanazioni poetiche che da esse, a loro volta, scaturiscono. Oltre a leggere i propri versi, i poeti dialogheranno sul rapporto tra poesia e arti figurative tra di loro, con il pubblico e con gli artisti presenti con le loro opere nella mostra “Nella sovranità del silenzio. Dal Nostos all’Arche’”, allestita nella sala del consiglio comunale.

“Di Versi Per Versi”, vedrà alternarsi in una performance poetica alcuni tra i più originali nomi del panorama della poesia contemporanea: la poetessa d’Assisi Francesca Tuscano, il poeta bolognese Roberto Batisti, i poeti romagnoli Paolo Melandri, Giovanni Scardovi e Giovanni Strocchi. L’appuntamento è ideato e condotto dalla giornalista culturale Marilena Spataro e dal critico d’arte e poeta Alberto Gross.

Durante l’iniziativa poetica è prevista la proiezione dei video “Solida Imago” e “In illo tempore”, realizzati rispettivamente in coincidenza delle omonime mostre di scultura, tenutesi tra il 2009 e il 2011 nella Palazzina della Marfisa a Ferrara e nella Rocca di Cento di Ferrara. I video, opera della regista faentina Samantha Casella, “raccontano dello stretto legame che intercorre tra le arti visive e la poesia. Nei filmati, le immagini delle opere al tempo in mostra sono narrate dalla voce dello scultore e poeta Giovanni Scardovi (presente anche al reading di Sant’Agata) che recita i versi di famosi poeti del passato, tra cui Baudelaire, e testi critico-poetici da lui scritti per quelle occasioni. Giovanni Scardovi esponeva alla Marfisa di Ferrara e alla Rocca di Cento le sue sculture insieme a quelle di Maurizio Bonora, Ilaria Ciardi, Gianni Guidi, Sergio Monari, Mimmo Paladino, Luigi Ontani, Sergio Zanni e Mario Zanoni.

Francesca Tuscano arriva da Assisi, dove è nata e dove lavora come insegnante e traduttrice. È russista comparatista, ha conseguito dottorati all’Università di Bologna e di Udine, collabora da parecchi anni con riviste letterarie di livello internazionale. Scrittrice, saggista e raffinata poetessa, i suoi versi hanno suscitato fin dall’inizio l’interesse della critica e del pubblico. Ha pubblicato le raccolte poetiche: Thalassa, Mimesis, Gli stagni di Mosca. Roberto Batisti è nato a Bologna, dove vive. Ha conseguito un dottorato all’Alma Mater Studiorum e si occupa di linguistica greca. È inoltre paroliere, autore e conduttore radiofonico. Le sue poesie sono apparse a stampa su Le Voci della Luna (n° 44, luglio 2009) e altre riviste, nonché su un’antologia. Paolo Melandri è nato a Faenza, dove vive. Docente di letteratura presso il liceo scientifico “Torricelli” di Faenza, è raffinato poeta, saggista e apprezzato latinista. Dal 1998 fa parte del Comitato per “L’Edizione Nazionale delle Opere di Giovanni Pascoli” e dal 2007 è redattore nazionale della rivista Letteratura-Tradizione. Ha pubblicato una serie di saggi e di raccolte poetiche, tra queste ultime, Canti della stagione alta (1999), Novellette (2006), Il fiore di Calliope e altro (2007). Giovanni Scardovi è romagnolo. Scultore e poeta, ha insegnato presso le Accademie di Belle Arti di Bologna, Ravenna e Venezia. Ha pubblicato le raccolte di poesie, Prét à porter, La virtù dell’assenza, Versi in rima e il testo critico-poetico Solida Imago.

Giovanni Strocchi è romagnolo. Vive e lavora a Barbiano di Cotignola. Poeta e scrittore da sempre, è conosciuto, soprattutto come poeta, oltre i confini regionali. Da anni partecipa, insieme a importanti nomi della cultura e del teatro nazionali, a spettacoli poetico teatrali, performance poetico letterarie e a manifestazioni letterarie. La sua opera di maggiore successo è la raccolta di versi Finta mañana.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Logos, con il patrocinio del Comune di Sant’Agata sul Santerno.