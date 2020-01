Dieci musicisti sul palco del Teatro San Giuseppe di Faenza per “Messico e Nuvole”

Messico e Nuvole è un progetto musicale nato dopo due anni di studio e realizzazione da un’idea di Luca Piazza in collaborazione con Lucia Di Camillo. Un progetto che vuole valorizzare l’artista Fiorella Mannoia non solo come la più importante interprete della musica d’autore italiana (Conte, De Gregori, Battisti, Dalla, Pino Daniele, Ruggeri, Vasco Rossi..) ma anche come donna e cittadina impegnata a livello politico e sociale.

Dieci musicisti sul palco, 20 canzoni per 2 ore di musica d’autore. Un concerto spettacolo impreziosito dagli interventi di un attore e di ballerine. Il concerto sarà in scena con una unica data sabato 4 gennaio, alle ore. 21.00, presso il Teatro San Giuseppe, via Dal Pozzo 19 a Faenza.

Info concerto: cell.338 6657644 – www.messicoenuvole.band. Facebook: Messico e Nuvole. Apertura sala e biglietteria un’ora prima d inizio concerto. Prevendite presso “Barbiere GPM” via Marescalchi 18 a Faenza dal martedì al sabato dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30. Prevendite speciali venerdì 3 gennaio presso la biglietteria del Teatro San Giuseppe via Dal Pozzo 19 a Faenza dalle 20.00 alle 22.00.