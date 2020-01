Domenica 5 gennaio Matteo Salvini sarà anche a Lugo

“Amici, già questa domenica 5 gennaio sarò in Romagna: Cesenatico, Gambettola, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Faenza, Modigliana, Lugo. Mentre il giorno dell’Epifania riparto da Lugo, vado a Bologna e poi in provincia di Ferrara a Bondeno e Vigarano Mainarda. Venite a trovarmi. Non si molla!” scrive sulla sua pagina Facebook il leader della Lega Matteo Salvini.

Nello specifico, Salvini sarà a Ca Di Lugo alla Rosa Dei Venti, in Via Fiumazzo 161, domenica dalle ore 20:30 alle 22:00.

Qui l’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/675859486553109/