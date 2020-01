Ravenna. Inaugura il 12 gennaio l’Atelier Cioccolato Creativo, dove il cioccolato è una vera opera d’arte

Cosa accade se si uniscono la passione per l’arte, la pittura e la pasticceria? Si creano opere d’arte di cioccolato.

E’ l’idea di Nicoletta Rustici e Grazia Simoncelli che il 12 gennaio inaugureranno in via Tombesi dall’Ova 47, alle 17, l’ Atelier Cioccolato Creativo.

“Da anni realizziamo mosaici e quadri in cioccolato” spiegano le due creative, che condividono questa passione dal 2013, dopo essersi conosciute durante un percorso lavorativo come tecniche pasticcere. “Abbiamo iniziato quasi per scherzo ma ben presto ci siamo rese conto di quanto il cioccolato fosse una materia viva, duttile e plasmabile, e dopo aver creato alcune statuette abbiamo iniziato a realizzare anche quadri e mosaici in cioccolato”.

Nicoletta sottolinea che le creazioni dell’Atelier Cioccolato Creativo sono vere e proprie opere d’arte: “sono opere d’arte contemporanea, da guardare, ammirare e incorniciare. Non sono da mangiare. E questa è una cosa che spesso stupisce chi vede i nostri lavori per la prima volta. A differenza di quanto si possa pensare, infatti il cioccolato si conserva a lungo”.

Le opere che verranno esposte nell’Atelier non sono commestibili poichè il laboratorio di Via Tombesi non ha ancora le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ausl. “Ma la sede – assicurano Nicoletta e Grazia – è stata strutturata in modo che, quando avremo tutti i permessi, potremmo creare anche opere “da mangiare”. Ad oggi, quando ci vengono commissionate delle opere “commestibili” per eventi o iniziative, ci appoggiamo ai laboratori di alcune pasticcerie con cui collaboriamo”.

Il loro sogno è quello di sviluppare progetti diversi: “Siamo le uniche a fare arte con il cioccolato e ci piacerebbe proporre dei corsi nelle scuole e creare dei percorsi dedicati anche ai più piccoli, per divulgare la nostra arte”.

Le due pasticcere creative possono vantare un curriculum d’eccezione, collaborazioni importanti, sia con realtà locali che internazionali. Tra i lavori che ricordano con grande soddisfazione vi è la creazione della “ballerina di cioccolato”, statua alta 70 cm, realizzata in occasione della mostra “Botero a Parma”: “Il maestro Fernando Botero difronte alla nostra creazione è rimasto senza parole e incredulo continuava a ripetere alla moglie: “Mira, mira… Es chocolate”.

Nicoletta è originaria di Arezzo mentre Grazia è una ravennate doc e la scelta di aprire l’Atelier Cioccolato Creativo nella città del mosaici è stata quasi obbligata: “Ravenna è una città meravigliosa, ricca di arte e crediamo che un progetto come il nostro possa essere ben accolto, sia dai ravennati che dai turisti. Inoltre, anche la sede in Via Tombesi dall’Ova nel quartiere Sant’Agata, ci è sembrata da subito molto adatta: una retrovia del centro dove, in locali abbandonati da tempo, si sono trasferiti numerosi artisti-artigiani. Pensiamo che possa trasformarsi una vera e propria “strada dell’arte” e che possa diventare un valore aggiunto per la nostra bella città, riscuotendo interesse anche da parte dei turisti”.