Al Teatro Moderno di Fusignano lo spettacolo di arte di strada “Nanirossi Show”

Per festeggiare l’Epifania, Auser Fusignano offre a tutti i bambini lo spettacolo di arte di strada “Nanirossi show”. L’appuntamento è lunedì 6 gennaio alle 16.30 al Teatro Moderno di Fusignano (corso Emaldi 32). Nella stessa giornata Auser regalerà la tradizionale calza della Befana con tanti dolcetti a tutti i bambini.

La compagnia Nanirossi nasce nel 2003 dall’incontro dei due giovani artisti Matteo Mazzei ed Elena Fresch. Entrambi si sono diplomati come artisti di circo contemporaneo dopo aver frequentato due anni presso la Scuola di Cirko di Torino. Hanno poi proseguito la loro formazione presso l’Ecole de Cirque de Sion, specializzandosi nella tecnica del “mano a mano”, acrobatica a partner. Hanno ricevuto molti premi e menzioni, tra cui il primo premio della giuria e il secondo posto nella classifica redatta dal pubblico al Clown Festival di Sestriere, il primo premio della giuria al 5° Festival degli artisti di strada di Ascona (Ch), il primo premio della giuria all’Ortacircus, concorso per artisti di strada di Orta e il primo premio della giuria dei professionisti e della giuria dei bimbi al Milano Clown Festival. Lo spettacolo è adatto a tutta la famiglia. Ingresso omaggio per i bambini, il costo del biglietto per gli adulti è di 10 euro.