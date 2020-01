Christmas Run dona 1000 euro al progetto di fundraising di Musa Cervia “Ricostruiamo la Pineta ”

Consegnato a MUSA un contributo per il progetto di supporto al rimboschimento della pineta di Milano Marittima da parte di viviLa Pinarella, Proloco Riviera dei Pini e I Garzun ad Ziria. Si tratta del ricavato delle iscrizioni alla prima edizione della “Christmas Run – Pinarella Tagliata Edition”, che ha avuto luogo domenica 15 dicembre con partenza da Piazza Premi Nobel a Pinarella di Cervia. Una camminata per la solidarietà il cui contributo di iscrizione, ha permesso agli organizzatori, di donare l€ 1.000,00 al progetto “Ricostruiamo la Pineta”, promosso dal Museo del Sale di Cervia, dedicato alla riqualificazione del tratto della Pineta di Milano Marittima stravolto dal passaggio della tromba marina del 10 luglio scorso che ha sradicato e distrutto migliaia pini secolari.

La corsa natalizia rivolta soprattutto alle famiglie ed ai bimbi di tutte le età, ha registrato una un’ampia partecipazione di scuole elementari, asili della zona e di diverse associazioni, fra cui Arca 2005, che ha partecipato con alcuni cani del canile di Cervia in cerca di casa. Tante sono state anche le persone giunte dalle città vicine, che hanno deciso di trascorrere il week end al mare, godendo degli eventi di Natale organizzati nelle nostre località.

Per 5.5 km, un centinaio di partecipanti, dotati di maglie, cappellini e barba, hanno attraversato la Pineta da Pinarella fino a Tagliata, dove ad attenderli c’era il primo punto ristoro allestito presso la “Casina”, per poi fare ritorno al punto di partenza, dove ad attenderli c’era un secondo punto ristoro, i pasquaroli ed un divertente Flashmob che ha impegnato i grandi ed i più piccoli.

Presenti a MUSA alla consegna dei fondi anche il sindaco Massimo Medri, l’assessore allo Sport Michela Lucchi, l’assessore alla Cultura Michele Fiumi e il consigliere Pierre Bonaretti.

“Ricostruiamo la Pineta” iniziativa di MUSA Museo del sale partita in novembre, ha incontrato la solidarietà di tante persone enti e associazioni che hanno dimostrato una grande sensibilità contribuendo in varia misura al fundraising a favore del rimboschimento della pineta di Milano Marittima. Al motto di “Pianta un pino anche tu!” tante persone hanno lasciato contributi e inserito il pino- sticker personalizzato sul tabellone che mostra la pineta devastata.

La raccolta, continuerà fino a marzo sempre all’interno del museo che dopo al 6 gennaio tornerà ad essere aperto sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 19.00. Per partecipare non occorre entrare nel percorso espositivo ma è sufficiente entrare nel bookshop e chiedere al banco il “pino” da personalizzare.