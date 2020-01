La “Befana della Biodiversità” dei Carabinieri di Punta Marina in visita ai bambini e alle mamme di una casa famiglia

Anche quest’anno la Befana accompagnerà i Carabinieri Forestali all’interno di 32 reparti pediatrici ed in numerose strutture di accoglienza in tutta Italia per incontrare migliaia di bambini durante questa festività organizzando una giornata dedicata all’educazione ambientale, alla solidarietà e alla conoscenza e tutela della natura. Quest’anno, il 6 gennaio il Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina rivolgerà un’attenzione particolare ai piccoli ospiti ed alle loro mamme di una casa famiglia che accoglie situazioni di difficile convivenza.

Mentre con il reparto Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna l’appuntamento con la Befana della Biodiversità è per il 13 gennaio. Con il Reparto Pediatria da tempo è attiva una collaborazione continuativa grazie allo stimolo del Primario Dott. Federico Marchetti ed al supporto del personale ospedaliero che ha accolto l’iniziativa con grande entusiasmo. Proprio da questa esperienza i Carabinieri della Biodiversità hanno sviluppato un progetto con i bambini ricoverati nel nosocomio ravennate che prevede incontri di educazione ambientale durante tutto l’anno. “L’esperienza – si legge nella nota dei Carabinieri Forestali – si è rivelata particolarmente fruttuosa e ha permesso ai piccoli degenti di avvicinarsi ai temi ambientali tramite attraenti esperienze di gioco. Quando possibile – viste le difficili realtà vissute dai bambini, sia in termini di salute che nei rapporti familiari – le attività si arricchiranno ulteriormente consentendo ai piccoli di effettuare un’esperienza di campo in una delle Riserve naturali gestite dai Carabinieri Forestali. Aspettiamo pertanto questa Epifania all’insegna dell’amore per l’ambiente e della solidarietà”.