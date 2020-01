Lunedì 6 gennaio l’estrazione della Lotteria della Befana 2020 di ADVS Ravenna

Come ogni anno il Villaggio di Natale di A.D.V.S. Ravenna, i donatori di sangue dell’ospedale, si conclude con l’attesissima estrazione dei numeri fortunati della Lotteria della Befana 2020. Il giorno dell’Epifania, lunedì 6 gennaio, alle 16:30 in piazza San Francesco verranno sorteggiati i vincitori dei numerosi premi in palio a partire dal primo, una FORD FIESTA bianca, 5 Porte, benzina1.1 CV. Fino al 16°:

2. BUONO SPESA € 700,00 Agenzia Viaggi Millepiedi Travel Srl;

3. BUONO SPESA €. 300,00 Mediaworld;

4/5/6. BUONO SPESA €. 200,00 Conad;

7. BUONO SPESA €. 200,00 Autofficina Casadio snc;

8. BUONO 2 NOTTI X 2 PAX con colazione a Roma;

9/10. BUONO PALESTRA 3 MESI Open Day Sporting Club;

11/12. SMARTBOX “Incantevole evasione” 1 notte X 2 pax + colazione;

13/14/15/16 Prosciutto Nostrano.

I biglietti della lotteria sono in vendita presso la sede di Advs in Ospedale e naturalmente al Villaggio di Natale fino a mezz’ora prima dell’estrazione. Come sempre il ricavato dei biglietti e di tutte le offerte del villaggio di Natale saranno utilizzati per la promozione della donazione di sangue, fondamentale per diffondere la cultura del dono e di questo prezioso gesto salvavita che ha bisogno di un costante afflusso di nuovi donatori. Durante tutto il pomeriggio di lunedì 6 gennaio, in piazza San Francesco, saranno presenti anche le Befane che distribuiranno le caramelle a tutti i bambini e in più pop corn, zucchero filato, dolci, thè caldo, vin brulè, musica e tanti palloncini colorati per i più piccoli.

L’Associazione dei donatori di sangue ringrazia per la collaborazione: Agenzia Viaggi Millepiedi Travel S.r.l., Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, Autofficina Casadio S.n.c., Balli Country Will Angels Romagna, Bentini Giovanni e Figlio S.a.s., Cantina Intesa Faenza, CIREA S.r.l. Antincendio e Antinfortunistica, Club “I donatori con la valigia”, Comune di Ravenna, CONAD “Il Ponte”, Consar, Deco Industrie, Footlights S.n.c., I.V.S. ITALIA, La Butega ad Giorgioni S.r.l., Macellerie Comacar, Officina della Musica, Photò, 3R Ricami, Sig.ri Oriano Quattrini, Cesare Cavina e Luciano Albonetti, Sindacato Panificatori Artigiani Confcommercio Ravenna e Sporting Club Ravenna. Per maggiori informazioni e per restare costantemente aggiornati visitate il sito www.advsravenna.it oppure la Pagina Facebook ADVS Ravenna.