Ravenna. Numerosi incidenti stradali in centro, cittadini sempre più allarmati

Nella serata di sabato 14 dicembre 2019, nell’incrocio tra le via don Minzoni e Sabbionara nel centro di Ravenna è avvenuto l’ennesimo incidente stradale, per fortuna senza conseguenze per le persone, ma con danni materiali e soprattutto preoccupazioni per i residenti. Un’autovettura proveniente da via San Gaetanino, nella curva del bivio tra via Don Minzoni e via Sabbionara ha perso il controllo ed ha urtato le vetture in sosta. Chi era alla guida si è poi dato alla fuga, per non essere identificato. Oltre al comportamento deplorevole dopo il sinistro dell’automobilista sconosciuto, va sottolineata la velocità sostenuta dello stesso, tale da spostare ben tre vetture parcheggiate di alcuni metri in avanti e la pericolosità di tale comportamento laddove fossero stati presenti pedoni.

Nella sera del 22 dicembre 2020 si è registrato un nuovo incidente nello stesso punto della via. Lo scontro ha determinato ingenti danni ad un’autovettura parcheggiata ed alla recinzione di una casa privata, nonchè l’abbattimento di un cartello stradale, ma soprattutto il pericolo di una fuga di gas, essendo stata colpita una conduttura esterna, con intervento dei vigili del fuoco.

Noi residenti della zona siamo particolarmente preoccupati per l’incolumità nostra e soprattutto dei bambini e ragazzi, che percorrono queste vie, che sono scambiate per una pista automobilistica da alcuni conducenti. Ciò malgrado il limite di velocità di 30 km/h, presente in zona, pur non efficacemente segnalato.

Oltre a pretendere il rispetto delle regole dagli automobilisti, chiediamo l’intervento delle autorità preposte per la realizzazione di efficaci misure di controllo della velocità e prevenzione, affinchè non abbiano a ripetersi simili episodi, con conseguenze potenzialmente molto gravi in caso di coinvolgimento di pedoni.

Fabrizio Righini