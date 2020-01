A Ravenna la performance “Bocche cucite”: Lucia Builda Nanni disegna con la macchina da cucire

Prosegue a Palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy, a Ravenna, la mostra “Libri mai mai visti” concorso per libri manufatti mai editi né esposti in pubblico insieme a “La biblioteca immaginaria di Rabelais esposizione internazionale di libri ispirati ai titoli rabelesiani”. Lunedì 6 gennaio, alle ore 16, si terrà negli stessi spazi del Palazzo una performance speciale: “Bocche cucite” atto dal vivo con Lucia Builda Nanni a disegnare con la macchina da cucire, con prologo di Matteo Marchesini. I due artisti sono vincitori di questa edizione con la grande opera “Tumulto”.

Le due mostre “Libri mai mai visti” e “La biblioteca immaginaria di Rabelais saranno visitabili fino al 19 gennaio 2020: nei giorni feriali dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle 11 alle 18. Chiusura il 1° gennaio e lunedì feriali. Ingresso libero.