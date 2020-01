Bagnara di Romagna. Aspettando la Befana in piazza con musica e intrattenimento

Domenica 5 gennaio a Bagnara di Romagna si aspetta la Befana in piazza con una serata di musica e intrattenimento.

Dalle 18.30 in piazza Marconi si potranno trovare polenta e vin brulè per tutti e truccabimbi per i bambini. La Befana farà la sua apparizione per le 19.30.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con Comune di Bagnara di Romagna, Avis, Pro Loco, cooperativa “Il Mosaico” e associazione “Il cocomero”.