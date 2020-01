S’avvicina l’apertura delle iscrizioni: le scuole d’infanzia comunali organizzano l’open day

Con l’approssimarsi dell’apertura del bando per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2020/2021, le scuole elencate di seguito saranno aperte alle famiglie giovedì 9 gennaio 2020 dalle 17 alle 19 per consentire ai genitori interessati brevi visite di orientamento e conoscenza.

L’apertura delle iscrizioni è prevista dopo le festività natalizie e la domanda si effettua esclusivamente in modalità on-line, accedendo alla pagina www.istruzioneinfanzia.ra.it dove saranno pubblicati bando e modalità operative. Per ulteriori informazioni: https://bit.ly/34XbCJP

Elenco scuole dell’infanzia comunali

· Felici Insieme – via Palestro, 6

· Freccia Azzurra – via Aniene, 52

· Fusconi – via Lario, 23

· Garibaldi – via S. Baldini, 2

· I Delfini – viale del Gabbiano, 23 Punta Marina

· I Folletti – piazza Bardi, 1 Mezzano

· Il Gabbiano – via Rotta, 44

· Il Grillo Parlante – via Fenaria Vecchia, 8 Savarna

· Il Pettirosso – via Combattenti Alleati, 16 Porto Fuori

· Il Veliero – via Lagosanto, 15 Porto Corsini

· L’Airone – via Romea Sud, 508 Fosso Ghiaia

· Le Ali – via Cesarea, 10/a

· Mani Fiorite – via Caorle, 28

· Missiroli – via Piangipane, 101 Piangipane

· Monti – via Capodistria, 6

· Pasi – via A. Rasponi, 29/31

· Peter Pan – via del Pino, 11

· Polo Lama Sud – via Vitruvio, 2

· Villa dell’Albero – via Cella, 95 Madonna dell’Albero