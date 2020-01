Faenza, Isola e Sangiorgi premiano Andrea Mingardi al MIC

Domenica 5 gennaio a Faenza per la Nott de Biso’, su iniziativa del MEI25, successo dell’evento con Andrea Mingardi che ha presentato il suo

vinile al The Ale House Club di fronte ad un nutritissimo pubblico di fan. Andrea Mingardi prima ha visitato alle 17 la mostra di Picasso al MIC con l’Assessore alla Cultura Massimo Isola, ricevendo dalle mani del Vice Sindaco Isola e di Giordano Sangiorgi un Premio Speciale alla Carriera con un bel disco in ceramica e alcune pubblicazioni del Museo Internazionale delle Ceramiche. Un bell’inizio per il MEI25 che dà appuntamento per il suo prossimo evento il 14 gennaio prossimo al Bravo Caffè di Bologna con Young Signorino e tanti altri ospiti, eventi e presentazioni.