Raccolta differenziata, al via il porta a porta nella zona artigianale-industriale di Montaletto

Ai blocchi di partenza i servizi per aumentare la raccolta differenziata nel Comune di Cervia, che vedranno la modifica delle modalità di raccolta e una maggiore attenzione richiesta ai cittadini per i conferimenti dei rifiuti differenziati. La riorganizzazione del sistema di raccolta partirà dalla zona artigianale-industriale di Montaletto, dove dal 7 gennaio sarà introdotto il porta a porta integrale, .che prevede la raccolta a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti.

Le 106 utenze coinvolte (62 attività e 44 famiglie) sono state contattate da metà dicembre in poi da tutor incaricati e formati da Hera che hanno consegnato alle famiglie il materiale informativo e il kit per il porta a porta, mentre alle attività sono stati consegnati i contenitori più idonei alla raccolta definiti assieme ai titolati durante il sopralluogo di censimento, in base alle caratteristiche di ogni singola azienda.

Nel caso in cui non sia stato possibile fare la consegna a domicilio, si può ritirare il kit presso la stazione ecologica (centro di raccolta) presso la S. S. Adriatica (loc. Bassona), aperta il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 11.30 alle 17.30 e il martedì-giovedì-sabato dalle 8.30 alle 14.30, o in quella di via Traversa (loc. Pisignano), aperta il lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 14.30 e il sabato dalle 11.30 alle 17.30.

Inoltre, sempre presso i centri di raccolta, le famiglie possono ritirare gratuitamente la compostiera, per ridurre i rifiuti prodotti. La compostiera consente di trasformare il rifiuto organico in terriccio per migliorare la fertilità del terreno che si può quindi riutilizzare a Km0. L’utilizzo della compostiera o di una concimaia inoltre da diritto a sconti significativi sulla bolletta TARI (per il 2019 5 euro o 10 euro rispettivamente per abitante/anno).

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero verde dedicato 800.862.328 o scrivere alla mail dedicata: differenziatacervia2021@gruppohera.it. Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android su www.ilrifiutologo.it.