Canti gospel da Pediatria al Pronto Soccorso con il gruppo To be Choir all’ospedale di Ravenna

Un bel pomeriggio musicale in ospedale, quello di domenica 5 fennaio, che non si è fermato al concerto al 7° piano sala Dea ma che è continuato per i corridoi del presidio fra canti festosi, con degenti e personale ospedaliero partecipi e divertiti.

Il gruppo To be choir diretto da Valentina Cortesi e accompagnato dalla sapiente chitarra di Giovanni Sandrini, ha allietato la permanenza in corsia con canti gospel, natalizi e motivazionali arrivando da Pediatria al Pronto Soccorso.

“Un bel modo di rallegrare tutti la domenica, come da 5 anni ci siamo proposti di fare con Rianimazione letteraria quindi con musica e letteratura”, aggiunge Livia Santini che con gli amici ha seguito il coro cantando.

Lo stesso coro che ha prontamente aderito, si è poi mostrato commosso per le dimostrazioni di affetto e apprezzamento che ha riscosso durante le ore trascorse in musica tanto che qualcuno dei coristi ha affermato che vendendo i volti dei degenti passare dalla sorpresa alla contentezza, si è sentito davvero utile e coinvolto.

Per To be choir: “l’Arte aiuta la Terapia” è il motto da cui nasce e si sviluppa la filosofia del Centro Mousikè.