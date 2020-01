In Bassa Romagna tornano le ordinarie misure di limitazione della circolazione

Oggi, martedì 7 gennaio, è stato emesso il bollettino regionale relativo alla qualità dell’aria, che ha evidenziato il rientro entro i valori limite delle polveri sottili. Rimangono quindi in vigore le sole misure ordinarie, previste nelle specifiche ordinanze comunali, valide fino al 31 marzo 2020, consultabili sul Sito Unione http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Ambiente-e-Verde/Qualita-dell-aria/Ordinanze-in-vigore.

In tutto il territorio della Bassa Romagna, in tutte le unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), permane il divieto di utilizzo di biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro) nei focolari aperti e nei generatori di calore di classe di qualità energetica inferiore alle tre stelle.

Sono inoltre in vigore solo per il Comune di Lugo, alcuni provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30, ed il divieto di circolazione nel centro abitato nelle domeniche ecologiche previste per il 6 e 20 ottobre, il 3 e 17 novembre, l’1 e 15 dicembre, il 12 e 26 gennaio 2020, il 2 e 16 febbraio 2020 e l’1 e 15 marzo 2020 dalle 8.30 alle 18.30. I divieti, nell’area individuata da apposita segnaletica, riguardano: veicoli a benzina uguali o minori a Euro 1, auto diesel minori o uguali a Euro 3, veicoli commerciali diesel minori o uguali a Euro 3 e ciclomotori e motocicli minore o uguali a Euro 0.

Per informazioni chiamare la centrale operativa della Polizia municipale al numero 0545 38470.