Piangipane. Vincenzo Mollica al Teatro Socjale con “Prima che mi dimentichi di tutto” il 10 gennaio

La stagione del centenario del Teatro Socjale si apre con una serata speciale: lo spettacolo “Prima che mi dimentichi di tutto” del giornalista Vincenzo Mollica, per l’occasione dedicata esclusivamente al Socjale.

“Lo spettacolo, in programma venerdì 10 gennaio, si svolgerà come un racconto di un cronista impressionista e impressionabile – spiegano dal Socjale -. Sarà una conversazione con uno dei personaggi più importanti del giornalismo nazionale: un cronista televisivo di spettacolo con una trentennale esperienza che decide di raccontare tutto ciò che ha vissuto, i grandiosi personaggi che ha incontrato, quello che ha capito e imparato”.

La conversazione verrà integrata da filmati particolarmente significativi della storia personale del giornalista e dall’interpretazione di significativi brani musicali che hanno segnato la storia della musica dagli anni 50’-60’ in poi, eseguiti dal vivo dal Maestro Fabio Frizzi (compositore di fama nazionale, autore delle musiche di alcuni film leggendari come ad esempio la saga di Fantozzi).

Il tono non sarà dunque di una lezione di giornalismo, semmai di una autobiografia per la prima volta raccontata con tutto quello di più significativo che la vita e la fantasia hanno regalato al sensibile cronista. Filastrocche e aneddoti di una vita unica, contrassegnata dall’incontro con alcune tra le più grandi personalità della cultura e dello star-system internazionale. L’evento potrà essere accompagnato dai disegni (sua autentica passione), che Mollica ha realizzato nel corso della sua appassionata carriera.

“Per celebrare al meglio i 100 anni di storia del Socjale, Mollica ha espressamente richiesto i grandi artisti che si sono esibiti sul palco del Teatro per plasmare il proprio spettacolo proprio sulla storia e sui concerti salienti del Teatro Socjale. Una serata, dunque, unica e irripetibile in compagnia di buona musica e aneddoti raccontati dal più grande cronista italiano” spiegano dal Teatro.

Vincenzo Mollica

“Prima che mi dimentichi di tutto”

(Parole e musica)

Ingresso dalle ore 21 – spettacolo dalle ore 22.

Come da tradizione, durante l’intervallo saranno serviti i cappelletti del Socjale.

Ingresso riservato ai soci Arci, tesseramento in Teatro.

Info e prevendita: www.teatrosocjale.it – www.facebook.com/teatrosocjale – tel. 3276719681.