Quattro appuntamenti con i laboratori teatrali di Galla & Teo a Ravenna

L’associazione culturale Galla&Teo presenta Il teatro degli elementi, un laboratorio in quattro incontri, che si terrà alla sala polivalente San Severo in via Dismano 55 a Ravenna. Questo il calendario degli appuntamenti:

Sabato 18 e 25 gennaio 2020

Sabato 1 e 8 febbraio 2020

dalle 9.00 alle 11.30.

Si tratta di un laboratorio speciale in quattro date diverse, dedicato a coloro che hanno voglia mettersi in gioco, per i quali la tecnica è una questione secondaria, che vogliano trascorrere qualche ora concentrati su di sé e sulle suggestioni che possono arrivare quando si abbandonano la voce e il corpo, quando si toglie la propria “maschera”. Nessuno spettacolo finale, nessuna prova generale, soltanto l’interesse a lavorare su se stessi attraverso gli input che il teatro propone, per imparare a conoscerci e riconoscerci.

Ogni mattinata sarà dedicata a un elemento e a un tema specifico. Chi fosse interessato a partecipare potrà farlo sia occasionalmente che costantemente, a seconda dell’esperienza che sa (o non sa) di cercare. Il laboratorio è aperto a partecipanti dai 18 anni in su. Non è richiesta alcuna esperienza teatrale, né è necessario essere già iscritti all’associazione.

Programma completo

Sabato 18 gennaio ore 9.00-11.30 ACQUA

Cercare la tranquillità nel movimento, avere controllo sul proprio corpo non significa avere bicipiti enormi e glutei di marmo. Quantomeno, non a teatro. Il movimento può essere un’andatura o un gesto della mano, un cenno del capo o un’alzata di spalle. Tanto pacifico quanto eloquente, una dimostrazione di vera forza su noi stessi.

Sabato 25 gennaio ore 9.00-11.30 FUOCO

Scontro di energie. Che decennio era quando hai sentito dire per l’ultima volta che reprimere la rabbia è cosa buona e giusta? E dunque, approfittiamo del progresso. A teatro le forze vagano, si scontrano e si incontrano. Usiamo l’energia a nostro vantaggio, trasformiamola e facciamola uscire. Lasciamoci indietro quello che davvero vogliamo tenerci dentro.

Sabato 1 febbraio ore 9.00-11.30 TERRA

Capita troppo spesso di sottovalutare il potere e le sfumature della nostra voce. Ancora più spesso, capita di trascurare una corretta respirazione, supporto fondamentale per l’efficienza e la salute delle nostre corde vocali. Ripartiamo dall’inizio, ripartiamo dalle radici. In occasione di questa mattinata, ai partecipanti è richiesto di portare un tappetino da yoga o uno strumento simile.

Sabato 8 febbraio ore 9.00-11.30 ARIA

Equilibrio nella leggerezza, equilibrio nel gruppo. L’equilibrio nella vita è tanto consigliato…quanto rarissimo e difficile da raggiungere. Possiamo, tuttavia, partire dalle piccole cose. Possiamo cercare il nostro baricentro, non soltanto come singoli, ma come gruppo. Possiamo cercare di trovare la voce dove serve, il movimento dov’è opportuno, dare spazio agli altri quando è giusto farlo.

Galla & Teo nasce a Ravenna nel 2002: il suo impegno consiste proprio nel coordinamento di laboratori teatrali rivolti a bambini, adolescenti e adulti. La maggior parte dei tutor proviene da un percorso interno all’associazione stessa: questa affezione ha permesso di stabilire un’importante continuità tra il passato e il presente di questi laboratori, senza precludere l’ingresso a nuovi aspiranti appassionati, grandi e piccoli. Tutti gli incontri si terranno presso laSala Polivalente San Severo (Via Dismano, 55 –Ravenna). La prenotazione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni sulle tariffe e le iscrizioni: Mail: info@gallaeteo.org Tel.: 338 9784512 (Silvia) Facebook: Galla & Teo Web: www.gallaeteo.org