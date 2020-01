Ripartono i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri a Bagnacavallo

Dopo la grande partecipazione riscontrata in occasione della festa di fine anno organizzata il 18 dicembre scorso in piazza della Libertà e al centro sociale All’Abbondanza, riprendono mercoledì 8 gennaio alle 19 i corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri di Bagnacavallo.

Come di consueto, le lezioni si svolgeranno presso le scuole medie di Bagnacavallo. Sarà da subito attivo anche il servizio gratuito di babysitting. Sono inoltre in programma nelle settimane successive alcune lezioni speciali sulle tematiche civili e culturali di maggiore interesse per gli allievi che frequentano regolarmente i corsi di Bagnacavallo.

La festa, che è stata un’occasione di incontro e condivisione nel segno della pace e dei diritti umani, si è svolta in due momenti. Dapprima in piazza della Libertà sono stati condivisi gesti e pensieri per la Giornata mondiale dei diritti umani. Successivamente ci si è spostati al centro sociale All’Abbondanza per una cena con piatti delle varie cucine e culture del mondo, musica, giochi e scambio di auguri. L’iniziativa era organizzata dallo staff dei docenti dei corsi di lingua italiana e cultura civica di Bagnacavallo con la Rete Restiamo Umani e le associazioni: Coordinamento per la Pace, Pro Loco, Amici di Neresheim, Help for Family, Jam Salam, Comunicando, Tenda della Pace Villanova, Bagnagas, HumuSapiens, Cercare la Luna e da Croce Rossa Italiana, Cooperativa sociale Il Mulino, Caritas, Centro sociale All’Abbondanza, Circolo Arci Casablanca Villanova, Cgil, Anpi, Cpia Ravenna.

I corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri sono organizzati a Bagnacavallo da associazione Coordinamento per la Pace Bagnacavallo e Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, l’associazione interculturale Jam Salam e l’Istituto Comprensivo Berti.

Per informazioni: 333 9151946 (Coordinamento per la Pace Bagnacavallo)