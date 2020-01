Unione della Bassa Romagna. Aperte le iscrizioni agli asili comunali, c’è tempo sino al 31 gennaio 2020

Sono aperte fino al 31 gennaio 2020 le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 alle scuole dell’infanzia comunali di Villanova di Bagnacavallo, Lugo e Massa Lombarda; possono presentare domanda le famiglie dei bambini nati negli anni 2015, 2016 e 2017.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online collegandosi al link http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-online/Scuola

Condizione necessaria per l’iscrizione è il possesso di un indirizzo di posta elettronica e delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Per ottenere le credenziali è sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito: https://id.lepida.it ,scegliendo una modalità di identificazione. Per procedere con la registrazione è necessario avere a portata di mano un indirizzo e-mail, il cellulare, un file pdf contenente la scansione fronte-retro di un documento di riconoscimento valido (carta di identità o passaporto o patente di guida) e un altro file pdf contenente la scansione fronte-retro della tessera sanitaria.

L’Unione, attraverso gli sportelli sociali-educativi presenti sul territorio, offre inoltre un servizio di consulenza alle famiglie per l’iscrizione online. È possibile contattare gli sportelli, per i chiarimenti necessari, nelle giornate e negli orari indicati nelle informative specifiche agli utenti, relative a ciascun servizio, pubblicate nella guida ai servizi sul sito internet dell’Unione; qualora necessario sarà possibile fissare un appuntamento.

Il bando e i relativi allegati sono pubblicati all’albo pretorio online e sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna nella Guida ai servizi – Sezione Infanzia e scuola – Scuola dell’infanzia.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate dal 7 al 21 febbraio sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, mentre si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive il 28 febbraio 2020. Le famiglie dei bambini la cui domanda è stata accolta verranno avvisate tramite lettera; entro il 20 marzo 2020 le famiglie dovranno confermare per iscritto l’accettazione del posto.

Per favorire la conoscenza dei servizi, le scuole dell’infanzia comunali organizzano appositi open day che si svolgeranno nelle giornate seguenti: sabato 18 gennaio dalle 10 alle 12 alla scuola “Le Capanne” di Villanova di Bagnacavallo, in via Ungaretti 3; giovedì 16 gennaio dalle 17.30 alle 19 alla scuola “Vincenzo Capucci” di Lugo in via Gherardi 6; giovedì 16 gennaio dalle 17.30 alle 19 alla scuola “Pueris Sacrum” di Massa Lombarda, in via Sant’Antonio 4.

Sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è disponibile l’elenco completo di tutte le scuole dell’Infanzia presenti nel territorio. Per l’iscrizione alle Scuole statali o paritarie, da effettuarsi sempre entro il 31 gennaio, si rimanda ai siti o ai contatti dei relativi istituti comprensivi o gestori.