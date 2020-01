Università per gli Adulti: a Brisighella sold out il corso di ceramica. Tante proposte ancora disponibili

Continuano anche per l’anno nuovo, presso la Sezione distaccata di Brisighella, le proposte della Libera Università per Adulti.

– da Lunedì 20 gennaio, dalle ore 9.30 alle 11, per 5 lunedì consecutivi, presso l’Aula della Biblioteca Comunale, Corso “Allenamento per la Mente” (Docente Dott. Alice Rava): Conoscenza delle tecniche di memorizzazione con strategie cognitive. Analisi degli aspetti non cognitivi. Esercizi e consigli utili.

– da Giovedì 27 febbraio, dalle ore 20 alle 22, per 5 giovedì consecutivi, presso l’Aula della Biblioteca Comunale, Corso “L’Olivo e l’Olio Extra Vergine”(Docente Dott. Franco Spada): Conoscere meglio uno dei prodotti di privilegio del territorio, tipicità del nostro ambiente naturale e il suo rapporto con l’uomo, la sua alimentazione e la sua salute.

– da Giovedì 23 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, per 5 giovedì consecutivi, presso giardino della “Valletta”, “Giardinaggio secondo natura” – (Docente Chiara Boni).

Dall’istituto di formazione informano che sta per partire un corso di ceramica, con iscrizioni al momento concluse, è aperta, tuttavia, una lista di attesa per chi fosse interessato alla partecipazione di un Nuovo Corso di Ceramica “La decorazione e i benefici della pittura su biscotto smaltato”, proposto da Giovedì 6 febbraio, dalle ore 20.30 alle 22.30, per 10 incontri, presso il Laboratorio Artistico in P.tta Pianori – Brisighella (numero chiuso max disponibilità di 10 posti).

I corsi verranno attivati solo se si raggiunge il numero di iscrizione previsto. Onde permettere la corretta organizzazione dei corsi si consiglia di contattare per tempo il Servizio Cultura.

Informazioni e iscrizioni Ufficio Cultura Tel. 0546.994415

Programma completo: www.univadultifaenza.it