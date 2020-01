Faenza. Cagnolino muore in seguito a overdose d’ecstasy

L’Enpa Faenza – Rifugio del Cane ha pubblicato sulla propria pagina facebook la triste storia di Roby, Jack Russell morto d’overdose dopo aver mordicchiato un fazzoletto, trovato per strada e contenente la droga. Secondo quanto riportato nel post, scritto da un’iscritto all’Enpa di Faenza, i fatti sarebbero avvenuti a Faenza, la sera del 28 dicembre, nella zona di Via IV Novembre.

“Roby aveva un carattere dolcissimo. Roby si fermava sempre di fronte al nostro cancello per vedere se c’era il suo amico Totò. Nonostante fossero due maschi si annusavano per un po’ senza scattare nel solito ringhio improvviso, ma aspettavano insieme che porgessi a ciascuno di loro un biscottino. La sua padrona, un’anziana signora gentile, ci ringraziava. Lei e Roby erano ormai una coppia familiare che riconoscevamo da lontano nel corso delle nostre passeggiate” racconta il signor Graziano, autore del post.

“A Roby piacevano moltissimo i fazzoletti di carta: li mordicchiava per scoprire se per caso vi fosse rimasto l’odore o magari un pezzetto del cibo che avevano avvolto.

Roby una settimana fa ha trovato un fazzoletto e dopo averlo mordicchiato per un po’ l’ha sputato via. Roby è tornato a casa ma quella notte il mondo è impazzito: non era più il solito, ma girava come un vortice attorno al suo corpo, nonostante si mordesse la coda. Non sentiva neppure l’apprensione di quei volti e gli sforzi di quelle mani, niente all’infuori della sua testa che pareva volesse esplodere. Roby è morto di overdose. L’ha ucciso l’ecstasy nascosta in quel fazzoletto. Roby, con quella merda, non c’entrava niente” conclude Graziano.