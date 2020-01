Merenda vegan di Clama Ravenna a sostegno degli amici animali

L’associazione animalista Clama Ravenna organizza per mercoledi’ 15 gennaio dalle 17,00 alle 19,30 una merenda vegan di inizio anno, con assortimento di dolci, torte, croissant e paste, presso la pasticceria caffetteria cioccolateria Antico Porto in via Romea Sud, 51 a Ravenna.

Costo a persona: 10 euro. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione, in aiuto ai tanti cani, gatti ed animali vari di cui i volontari si occupano con passione da anni. Aperte le prenotazioni che vanno confermate entro il 14 gennaio, con messaggio o chiamata al 339 895213.