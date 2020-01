Ravenna. Domani mattina 9 gennaio i servizi on line di Azimut non saranno attivi per interruzione energia elettrica 

Domani, 9 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30, per lavori alla rete elettrica disposti da Enel, è prevista l’interruzione di energia elettrica negli uffici della sede aziendale di Ravenna di Azimut, in via Trieste 90/A.

Azimut informa che durante l’intervento, non saranno disponibili il collegamento internet per le diverse sedi aziendali e la funzionalità del centralino (tel. 0544 451238) e della camera mortuaria (tel. 0544 400938).

Non sarà, pertanto, garantita la normale funzionalità delle attività via web di alcuni uffici per le prenotazioni di funerali, stato delle salme in camera mortuaria e altri servizi effettuati on line.

Scusandosi per i disagi, Azimut ricorda che in caso di necessità funzionano regolarmente le seguenti linee telefoniche aziendali: camera mortuaria – tel. 320 6563345; cimitero Ravenna – tel. 0544 451398; cimitero Faenza – tel. 0546 663760; cimitero Cervia – tel. 0544 970903.

Il numero 0544 451398 del cimitero di Ravenna potrà comunque essere utilizzato dagli utenti, unicamente nella fascia oraria di interruzione dell’energia elettrica dalle 8.30 alle 12.30, solo per emergenze relative ai vari servizi aziendali e quindi, oltre ai servizi cimiteriali, anche per i servizi verde, disinfestazione, sosta, ecc.