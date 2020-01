Sanità e Ospedale di Ravenna: siamo la cenerentola della Romagna? I dati dicono di no

L’Ospedale di Ravenna è la cenerentola della Romagna? È questa la domanda attorno a cui si è dibattuto per 4 ore ieri 7 gennaio durante un Consiglio comunale straordinario chiesto dai consiglieri di opposizione (Forza Italia, Lega, Lista per Ravenna, CambieRà, Gruppo Misto, La Pigna e Ravenna in Comune) alla presenza di Stefano Busetti Direttore Sanitario dell’Ausl Romagna, di Roberta Mazzoni Direttore del distretto Ausl di Ravenna e di Marcello Tonini Direttore Generale dell’Ente Romagnolo.

Il dibattito ha consentito di chiarire molte cose ma non ha certo permesso di dare una risposta univoca a quella domanda iniziale. Per i gruppi di opposizione le criticità del nostro Ospedale sono tante e tali da descrivere Ravenna come cenerentola. Per i vertici dell’Ausl – che hanno illustrato la situazione con molti dati e dovizia di slide – la situazione ravennate è perfettamente in linea con quella del resto della Romagna e dell’Emilia, anzi in diversi casi la Romagna sta meglio della stessa Emilia. Dunque parlare di cenerentola della Romagna è del tutto irreale se non disfattistico. Criticità ed eccellenze sono ovunque, e sulle criticità si sta lavorando. Le parole non sono state esattamente tali, ma il senso era proprio questo.

LA REQUISITORIA DI ALBERTO ANCARANI

Ha aperto Alberto Ancarani (Forza Italia) come primo firmatario, a nome dei consiglieri che hanno chiesto la convocazione del Consiglio comunale per fare il punto sulle problematiche della sanità e sull’Ospedale di Ravenna.

L’attacco è stato subito chiaro: “stiamo perdendo l’Ospedale pubblico di qualità a Ravenna” ha detto. E successivamente ha evocato l’immagine della cenerentola, appunto. Poi ha sottolineato tutte le criticità del nostro nosocomio. Medici che mancano in organico per varie ragioni, anche perché i medici non partecipano ai concorsi per ricoprire ruoli a Ravenna “perché l’attrattività del nostro nosocomio è scarsa, perché il carico di lavoro dei medici è elevatissimo, insostenibile soprattutto in alcuni reparti” (Chirurgia, Medicina, Pediatria, Ginecologia e Ostetricia). Molto critico Ancarani su tutta la questione dell’Ostetricia con i medici costretti talvolta fare la spola fra Ravenna e i punti nascita di Faenza e Lugo: “Ravenna diventa un Ospedale inospitale per i medici” ha affermato.

Ancarani ha attaccato sulla questione dei primari che mancano e su quelli nominati che sembrano “primari di passaggio e disinteressati al futuro”, cioè in attesa di trasferirsi altrove. Questo stesso problema Ancarani lo ha sollevato in merito alla questione della futura clinica universitaria. La carriera è parte integrante dell’attrattività di un nosocomio e il timore di Ancarani è che la Facoltà di Medicina e Chirurgia associata all’Ospedale di Ravenna diventi semplicemente una succursale di Bologna, una sede di serie B, con docenti e professionisti anche in questo caso di passaggio. Ancarani ha chiesto: quante e quali posizioni dovranno essere garantite all’Università? L’Università farà il bello e il cattivo tempo all’Ospedale di Ravenna? Insomma ha posto il problema se l’Università rappresenti davvero un valore aggiunto e in che modo.

Ancarani ha attaccato anche sulle ore lavorate dai medici “ben superiori a quelle da contratto”. La reperibilità è utilizzata al posto del normale servizio. L’eccessivo lavoro sfianca i medici che “dopo un po’ mollano e cercano di andare da un’altra parte”. Infine Ancarani ha sottolineato il grande tema del sovraffollamento del Pronto Soccorso che si lega alla crisi della medicina territoriale, ricordando “le scene di guerra” di cui in alcuni casi è stato teatro il Pronto Soccorso del Santa Maria delle Croci.

In conclusione, Ancarani ha affermato di non essere contrario all’Area Vasta in via pregiudiziale ma di ritenere che ci sia incongruità fra i vari Ospedali dell’Area Vasta e che Ravenna in questo senso sia penalizzata.

LA DIFESA DI BUSETTI, MAZZONI E TONINI

Dopo l’accusa, la parola è toccata alla difesa. Stefano Busetti Direttore Sanitario dell’Ausl Romagna ha illustrato “la realtà per quello che è in ambito romagnolo e regionale e non per come viene rappresentata”. Lo ha fatto portando tutta una serie di dati e di slide.

Un primo indicatore generale riguarda lo stato di salute del territorio: il dato complessivo dei tassi di mortalità indica che in Romagna si muore di meno rispetto al resto della regione. Quindi, ha detto Busetti, siamo di fronte a un buono stato di salute dei romagnoli. Secondo indicatore è il grado di fiducia della popolazione rispetto alle strutture sanitarie dell’Ausl Romagna: su ogni 100 ricoveri in Romagna, oltre il 90% avviene in strutture territoriali romagnole e quindi il grado di fiducia nella loro sanità espresso dai romagnoli è quello più alto in ambito regionale. Anche il grado di fiducia fra i romagnoli per le prestazioni ambulatoriali è molto alto: quasi il 96,6% dei cittadini della Romagna si rivolge infatti alle strutture dell’Ausl.

Busetti ha poi ricordato che un cittadino romagnolo, in media, a distanza di un anno da un ricovero in un nostro Ospedale per ictus ha il 19% di possibilità di morire in meno rispetto al resto d’Italia (o se volete un’aspettativa di vita più alta). Per patologie cardiovascolari un cittadino romagnolo, a 30 giorni da un ricovero per scompenso cardiaco, ha il 10% in meno di possibilità di morire mentre ha il 15% di possibilità di morire in meno dopo un infarto.

Se passiamo ai malati oncologici: un cittadino romagnolo operato di tumore al cervello in una struttura romagnola ha il 60% di probabilità in meno di morire entro 30 giorni rispetto alla media che si registra nel resto d’Italia. La percentuale è del 48% per un tumore allo stomaco.

Sui tempi di attesa per i principali interventi chirurgici, ha ricordato Busetti, siamo oltre il 90% nel rispetto dei tempi di intervento in base alla classificazione di priorità stabilita in ambito regionale. In casi oncologici, siamo al 95% di rispetto dei tempi. Per le prestazioni ambulatoriali, in tutte le principali prestazioni, in tutti i casi – ha detto – si rispettano i tempi di attesa di 30 e 60 giorni.

Dopo questo inquadramento generale teso a dimostrare che la sanità romagnola non è affatto malata, anzi sta piuttosto bene, Busetti è passato a parlare dello stato del personale dell’Ausl Romagna nell’ambito territoriale di Ravenna: “dal 2014 al 2019 siamo passati da 4.795 a oltre 5.000 dipendenti alla fine del 2019, prevalentemente medici e infermieri. Circa 270 persone in più significa avere compensato anche tutte le uscite per i pensionamenti con nuove assunzioni” ha affermato Busetti. Dei 270 nuovi dipendenti 43 sono medici.

Per quanto riguarda primari e posizioni apicali Busetti ha contestato l’idea che Ravenna sia penalizzata nell’Area Vasta mostrando dati alla mano che Ravenna in realtà è perfettamente in linea con le altre realtà romagnole. Stesso discorso vale per i posti letto (la dotazione di posti letti è stabilita per legge, fissata a 3,7 per mille). Anzi ha mostrato come la quota maggiore di posti letto in Romagna sia proprio a Ravenna nell’ambito di un sostanziale equilibrio sub-regionale. I posti letto erano 579 nel 2014 sono 563 oggi. I ricoveri invece sono cresciuti: erano 21.589 nel 2014, sono stati 22.763 nel 2019.

In definitiva, ha affermato Busetti, “l’Ospedale di Ravenna si colloca pienamente nella media regionale con tutti i principali indicatori, quindi non si può parlare di impoverimento”.

I due punti critici maggiori riguardano il tasso di ospedalizzazione, che a Ravenna è più alto che altrove, quindi qui c’è più pressione sull’Ospedale (ma ci sono vincoli di legge sui posti letto, non se ne possono aggiungere) e il ricorso al Pronto Soccorso che qui mostra il livello più alto. Perciò Busetti ha affermato che occorre lavorare sulla medicina territoriale per avere meno ricorso dei cittadini al Pronto Soccorso e meno pressione sull’Ospedale. Sulla permanenza media dei pazienti in Pronto Soccorso (stabilita dalla Regione in 6 ore) in Romagna nell’84% dei casi le 6 ore sono rispettate, a Ravenna invece siamo leggermente sotto, all’81% dei casi. L’obiettivo regionale è di arrivare al 90% dei casi ovunque.

Infine Busetti ha illustrato vari progetti e interventi in corso o in via di realizzazione per implementare il Santa Maria delle Croci. Ci sono percorsi clinici sperimentali in oncologia ed ematologia, per i trapianti di cellule staminali per la cura della sclerosi multipla a neurologia ed ematologia. In cantiere c’è il trapianto di midollo da donatore esterno, una risonanza magnetica ancora più potente di quella attuale, l’introduzione di tecnologia robotica in ambito chirurgico ortopedico e nuovo tipo di elisoccorso.

Non mancano gli interventi edilizi. C’è un intervento in corso per l’ampliamento del parcheggio del CMP, c’è una prima fase di ampliamento di oncologia ed ematologia cui seguirà una seconda fase, c’è la nuova Casa della salute di Lido Adriano. È in programmazione la ristrutturazione e ampliamento del vecchio blocco operatorio per 4 milioni di euro. Una nuova palazzina sarà realizzata per ospitare le sedi della Direzione generale e le aule della formazione, infine è prevista la ristrutturazione di tutta l’area materno-infantile (quindi Pediatria, Ostetricia e Ginecologia per circa 11 milioni di euro di investimento). Si sta valutando se ristrutturare o costruire ex novo la palazzina. Da ultimo si dovranno realizzare i nuovi spazi per l’Università (aule e laboratori).

Roberta Mazzoni Direttore del distretto Ausl di Ravenna ha parlato della riorganizzazione della sanità territoriale. Il nostro tasso di ospedalizzazione è uno dei più alti a livello regionale, le patologie più frequenti sono quelle che riguardano l’apparato respiratorio, scompenso cardiaco e diabete mellito. Il progetto di riorganizzazione è quello di aumentare la presenza dei medici di medicina generale sul territorio con nuclei medici strutturati e integrati.

Ora ci sono nel territorio di Ravenna otto nuclei, 4 in città e 4 fuori dall’area urbana. Nei 4 esterni alla città sono presenti Case della Salute. Il problema resta quello dell’area urbana. A Ravenna città è stato aperto un primo nucleo strutturato che ha integrato due medicine di gruppo quella di Via San Mama e quella di Via Berlinguer nel nucleo 5, che oggi vede 18 medici lavorare in modo integrato e dà risposte a 25.000 cittadini di Ravenna.

A marzo sarà aperta la Casa della Salute di Lido Adriano che sarà a servizio anche di parte della città. Attualmente non c’è disponibilità sul territorio per creare una Casa della Salute a Marina di Ravenna. Poi si realizzerà la Casa della Salute di Castiglione che metterà insieme il territorio di Ravenna e Cervia. Infine, è in programma una Casa della Salute nel centro urbano di Ravenna, in zona Darsena.

Marcello Tonini, Direttore Generale dell’Ausl Romagna ha ricordato che “l’Area Vasta è un processo ancora in divenire e che in questi 5 anni abbiamo operato in modo serio e responsabile, abbiamo ottenuto molti risultati importanti ma naturalmente restano cose da migliorare”. Ha affermato che il problema della carenza di medici in campo pediatrico o nei reparti di ostetricia e ginecologia non c’è solo a Ravenna “per questo stiamo ricorrendo a misure di mutuo soccorso”. Sull’attrattività di un Ospedale ha invitato a non banalizzare perchè entrano in ballo tanti fattori. Sull’accesso improprio al Pronto Soccorso ha affermato che molto dipende dalle carenze della medicina generale sul territorio e su questo punto ci sono ancora resistenze da vincere per affermare un nuovo modello.

Sull’Università Tonini ha ricordato che ci saranno 40 docenti (circa 25 preclinici e 15 circa insegnamenti di area clinica) con un punto di equilibrio fra Ospedale e Università: “Dovremo accettare che professori universitari gestiscano Unità operative ospedaliere e viceversa che primari dell’Ospedale siano docenti presso la Facoltà universitaria”

SINDACO MICHELE DE PASCALE: QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA NOSTRA SANITÀ SONO FUORI DISCUSSIONE

Il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale è intervenuto per puntualizzare che “qualità e quantità di eccellenza della nostra sanità sono fuori discussione”. E che bisogna comunque migliorare laddove ci sono ancora problemi, ma in quadro positivo non in una situazione allo sbando.

Poi il Sindaco si è rivolto agli esponenti del centrodestra dicendo che nelle altre città dicono le stesse cose che dicono a Ravenna e dunque qualcosa non torna: “Perchè se le cose che il centrodestra dice qui – cioè la storia della cenerentola – le dice pari pari anche nelle altre città, Rimini, Cesena, Forlì allora quante cenerentole ci sono in Romagna?”

“La spiegazione banale è che tutti abbiamo dei problemi e quindi noi abbiamo i nostri problemi, Rimini ha i suoi, Cesena ha i suoi, Forlì ha i suoi. – ha aggiunto il Sindaco – In qualche caso siamo messi meglio noi. In altri casi loro.” Per esempio è stato fatto un riequilibrio in fatto di posti letto e di personale, noi abbiamo avuto qualche posto letto in meno e un po’ di personale in più, ha ricordato il Sindaco.

“Abbiamo diversi ottimi reparti – Oncologia, Cardiologia, Neurologia, Ortopedia – non si può parlare di Ospedale cenerentola” ha ribadito de Pascale. Invece ci sono alcune criticità in altri reparti che dobbiamo superare. Per esempio Pediatria, Ginecologia e Ostetricia. In questo campo è stato approvato un intervento da 11 milioni per ristrutturare tutta l’area materno infantile di Ravenna: “sono risorse già stanziate per il nuovo intervento, è un bel regalo di inizio anno”.

Sulla Facoltà di Medicina e Chirurgia stanno lavorando insieme Ravenna e Forlì. “Se Ravenna non fosse stata coinvolta avreste detto che eravamo la cenerentola. Invece stavolta Ravenna è coinvolta nel progetto ed è una cosa di straordinaria importanza per l’Università, per l’Ospedale, per Ravenna” ha detto il Sindaco.

“Romagna significa non farsi gli sgambetti a vicenda ma sostenersi a vicenda. Lavorare insieme. Quello della Facoltà di Medicina e Chirurgia è un progetto di tutta la Romagna. – ha aggiunto de Pascale – I docenti saranno 40 fra area clinica e pre-clinica, 20 a Ravenna e 20 a Forlì che opereranno su tutta l’Ausl Romagna. Le lezioni frontali invece si faranno solo a Ravenna e Forlì”.

Il Sindaco ha polemizzato poi con la candidata di Fratelli d’Italia Elisa Frontini che al nostro giornale ha parlato di liste di attesa dell’Ausl Romagna. “Quando diamo i dati alla stampa, cerchiamo di essere seri e di darli in modo sensato e fondato – ha detto il Sindaco – La candidata ha parlato di 14.000 pazienti in lista di attesa nell’Ausl Romagna, il doppio rispetto a Bologna. In Romagna l’Ausl Romagna ha dentro anche gli ospedali, a Bologna c’è l’Azienda Sanitaria poi c’è il Sant’Orsola, il Rizzoli, il Maggiore che sono altre Aziende. Vanno sommate le liste di attesa di queste realtà. Altrimenti i dati sono falsati. Visto che di problemi ne abbiamo già tanti, non inventiamoli.”

Anche sul Pronto Soccorso il Sindaco ha invitato ad essere chiari su chi è al Pronto Soccorso e ha diritto di risposta nelle 6 ore e chi si reca al Pronto Soccorso non per un’urgenza e non ha diritto alla risposta in tempi brevi. Il Pronto Soccorso è per emergenze e urgenze, non per tutti. Ci sono prestazioni che non sono da Pronto Soccorso e ci vuole il coraggio di dirlo. Ci sono tante troppe prestazioni inappropriate da codice bianco che non sono da Pronto Soccorso, ha ribadito più volte il Sindaco de Pascale.