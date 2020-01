A Massa Lombarda riparte il laboratorio “Scarabocchiamoci”

Sabato 11 gennaio presso la Scuola d’Arte e Mestieri di Massa Lombarda, al primo piano del centro giovani Jyl (viale Zaganelli 1), riparte il laboratorio “Scarabocchiamoci”, dedicato alle bambine e ai bambini dai 3 ai 5 anni, accompagnati dai genitori, su manipolazione creta, mosaico, disegno, pittura, tempera, cartapesta e altre attività creative.

L’appuntamento è per tutti i sabati, dalle 10.30 alle 12, per tre moduli da cinque incontri ciascuno così suddivisi: dall’11 gennaio al 15 febbraio (escluso il 25 gennaio); dal 22 febbraio al 21 marzo; dal 28 marzo al 9 maggio (esclusi 11 aprile e 25 aprile). La quota di iscrizione è di 15 euro per ogni singolo modulo da cinque incontri e in caso di frequenza contemporanea di uno o più fratelli, al secondo fratello verrà applicato il 50% dell’importo della retta di iscrizione, mentre al terzo e successivi il 25%.

Il modulo di iscrizione è disponibile nella sezione dedicata sul sito del Comune e una volta compilato può essere consegnato direttamente presso la Scuola d’Arte e Mestieri, oppure inviato alla mail cultura@comune.massalombarda.ra.it o consegnato direttamente all’Urp o in biblioteca. Per informazioni contattare l’Urp al numero 0545 985890 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.

Il laboratorio, che si inserisce all’interno del progetto Massa Lombarda per l’educazione all’arte, è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda.