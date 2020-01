Anche i giocatori dell’OraSì al Teatro Rasi a sostegno de “Il Volo di Martina”

Ci sarà anche una delegazione della prima squadra dell’OraSì Basket Ravenna domani sera, 10 gennaio, al Teatro Rasi per la terza edizione della raccolta fondi “Il Volo di Martina”, ideata da Carlo Galamini e Diana Pezzi.

Tutto il ricavato (l’ingresso è a offerta minima di 15 euro) sarà devoluto a sostegno di Martina, ragazza di 15 anni affetta da una patologia neuro cerebrale riscontrata alla nascita, che necessita di cure continue per proseguire il suo “volo” verso una vita dignitosa.

Per l’OraSì saranno presenti i giovani Mikk Jurkatamm, Kaspar Treier e Matteo Zanetti, oltre ai ragazzi della squadra Under 18, da sempre vicini e solidali al progetto “Il volo di Martina”.

Lo spettacolo, condotto dai giornalisti Sabrina Sgalaberna e Marco Ortolani, vedrà alternarsi sul palco numerosi ospiti appartenenti al mondo dell’arte, della musica e dello sport che parteciperanno a titolo gratuito. La regia è di Ferrino Fanti.

La serata avrà inizio alle ore 20.45 ed è possibile prenotare i posti chiamando il numero 3392214781 (Diana).

Per maggiori informazioni su Martina e la sua storia: www.ilvolodimartina.com